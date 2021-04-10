Глобальное потепление: назвали список животных, которые под угрозой исчезновения

Анализ свидетельствует о том, что почти половина редких видов морских животных и 84% редких горных видов исчезнет. Фото: Pixabay

Уникальные островные виды животных, в том числе лемуры и гигантские черепахи, имеют высокий риск исчезновения, если планета прогреется более чем на 3 градуса по Цельсию - выше уровня доиндустриальной эпохи, предупреждают ученые.

Анализ свидетельствует о том, что почти половина редких видов морских животных и 84% редких горных видов исчезнет, ​​если текущие тенденции к потеплению климата сохранятся, это может произойти уже в 2100 году. Об этом сообщает The Guardian.

Однако при глобальном повышении температуры всего на 1,5 градуса по Цельсию - целевого предела, установленного Парижским соглашением, риск исчезновения этих животных сокращается в десять раз. Если бы человечеству удалось сдержать потепление до 1,5 градуса по Цельсию, всего 2% наземных редких видов оказались бы под угрозой исчезновения, по сравнению с 20% при потеплении более чем 3 градуса по Цельсию.

Мадагаскар, Филиппины, Шри-Ланка, а также острова в Карибском бассейне и Индийском океане могут потерять все эндемичные виды растений в течение ближайших 30 лет, предупреждает издание. Лемуры на Мадагаскаре, голубые журавли в Южной Африке, гигантские черепахи Галапагосских островов и снежные барсы в Гималаях - среди животных, которым угрожает опасность.