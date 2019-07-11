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воскресенье, 14 июля 2019 23:28

Гламурные цыпочки: показали забавные фото кур в юбках
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Эти пернатые готовы выйти на сцену и купаться в овациях.
Фото: boredpanda.com
Эти пернатые готовы выйти на сцену и купаться в овациях.
Эти пернатые готовы выйти на сцену и купаться в овациях.
Эти пернатые готовы выйти на сцену и купаться в овациях.
Эти пернатые готовы выйти на сцену и купаться в овациях.

На Земле живет около 25 млрд кур. Это больше, чем любых других видов птиц. Одомашнены куры были в 6000 году до нашей эры на территории Китая. Эти птицы являются ближайшим родственником тираннозавра из ныне существующих: ученые выяснили, что обнаруженный в очищенной кости тираннозавра коллаген имеет больше всего общего с коллагеном курицы.

Обыкновенная курица не особо привлекает своим внешним видом. Импровизированные балетные пачки помогли этим домашним птицам преобразиться и стать не менее привлекательными, чем павлины. Фото кур в необычных образах показало издание Bored Panda.

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Результаты некоторых исследований показывают, что интеллектуальный уровень кур выше, чем у младенцев. Куры способны запомнить более 100 различных лиц, демонстрировать математические навыки, способность к самоконтролю и даже таланты к структурной инженерии.

boredpanda.com
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