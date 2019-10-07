Гарантированно поднимут настроение: показали животных-комедиантов

Фото: brightside.me

Домашние животные – мастера развеселить. В депрессию упасть с ними просто невозможно: стоит хоть немного понаблюдать, как обязательно выдадут что-то смешное и уста невольно растянутся в улыбке. Однако не все имеют возможность завести себе пушистый источник позитива, поэтому на выручку приходят хозяева-счастливцы, которые успевают запечатлеть смешные моменты со своими любимцами и публикуют эти фото в сети.

Подборку снимков, на которых животные предстают в чрезвычайно смешном свете, представил портал Bright Side.

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Активный пес всегда найдет, чем себя занять, когда хозяев нет дома. За то время, пока в их распоряжении весь дом, эти четырехлапые не дадут себе долго скучать. Чем они занимались, скорее всего, тайной не останется — последствия будут заметны невооруженным глазом.