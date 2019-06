Фотожабы и проколы: Дональд Трамп побывал на приеме у королевы

Президент США Дональд Трамп побывал на торжественном банкете в Букингемском дворце. Вместе с ним на торжество прибыли сыновья Дональд и Эрик, дочери Иванка и Тиффани, жена Мелания и невестка Лара.

Визит главы Белого дома не прошел без курьезов и нарушений протокола.

Первым проколом стала рука президента на плече королевы Елизаветы II. Западные СМИ пишут, что в то время Трамп говорил, как прекрасная она женщина.

Также президент США продемонстрировал свою забывчивость: он не узнал подарка, статуэтки лошади, который сам и вручил Елизавете год назад.

"Его спросили, знакома ли ему эта вещь, а он сказал: "Нет"! Мелания пришла на помощь и сказала: "Думаю, это мы подарили ее королеве", - рассказали журналисты с пула.

Королева, супруга принца Чарльза Камилла и Кейт Миддлтон на бенкет одели белые платья. Последняя у наряду от Alexander McQueen надела любимую тиару леди Дианы, Lover's Knot и орден, которым ей недавно наградила Ее Величество.

Пользователи также отметили, что дочь Трампа 25-летняя Тиффани заметно набрала лишнего веса.

Шутливо до официального приема отнеслась герцогиня Камилла. Видео, где во время фотокола она игриво подмигивает, стало хитом сети. По мнению интернет-пользователей, жена принца Чарльза просто "спасла" помпезное официальное мероприятие.

Camilla's wink is probably the best thing about this visit so far pic.twitter.com/F7kJ6dTJ8K