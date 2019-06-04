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вторник, 04 июня 2019 17:38

Фотожабы и проколы: Дональд Трамп побывал на приеме у королевы
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Дональд Тармп привез в Лондон всю семью
Фото: Reuters
Мелания Трамп и принц Чарльз направляются на пир
Дональд Трамп назвал королеву "прекрасной женщиной"
Дональд Трамп назвал королеву "прекрасной женщиной"
Банкетный зал, где состоялся торжественный прием американского президента

Президент США Дональд Трамп побывал на торжественном банкете в Букингемском дворце. Вместе с ним на торжество прибыли сыновья Дональд и Эрик, дочери Иванка и Тиффани, жена Мелания и невестка Лара.

Визит главы Белого дома не прошел без курьезов и нарушений протокола.

Первым проколом стала рука президента на плече королевы Елизаветы II. Западные СМИ пишут, что в то время Трамп говорил, как прекрасная она женщина.

Автор: Instagram
  Дональд Трамп назвал королеву "прекрасной женщиной"
Дональд Трамп назвал королеву "прекрасной женщиной"

Также президент США продемонстрировал свою забывчивость: он не узнал подарка, статуэтки лошади, который сам и вручил Елизавете год назад.

"Его спросили, знакома ли ему эта вещь, а он сказал: "Нет"! Мелания пришла на помощь и сказала: "Думаю, это мы подарили ее королеве", - рассказали журналисты с пула.

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Королева, супруга принца Чарльза Камилла и Кейт Миддлтон на бенкет одели белые платья. Последняя у наряду от Alexander McQueen надела любимую тиару леди Дианы, Lover's Knot и орден, которым ей недавно наградила Ее Величество.

Автор: Press Association
  На пир Кейт Миддлтон надела тиару леди Дианы
На пир Кейт Миддлтон надела тиару леди Дианы

Пользователи также отметили, что дочь Трампа 25-летняя Тиффани заметно набрала лишнего веса.

Автор: Instagram
  Младшая дочь Дональда Трампа 25-летняя Тиффани надела красное платье
Младшая дочь Дональда Трампа 25-летняя Тиффани надела красное платье

Шутливо до официального приема отнеслась герцогиня Камилла. Видео, где во время фотокола она игриво подмигивает, стало хитом сети. По мнению интернет-пользователей, жена принца Чарльза просто "спасла" помпезное официальное мероприятие.

С приездом Дональда Трампа пользователи взялись публиковать фотожабы о нем. На одной из них изобразили отношение королевы к американскому президенту.

Автор: Instagram
  "Простите, я опоздала. Не хотела приходить" - надпись на платье
"Простите, я опоздала. Не хотела приходить" - надпись на платье

Информация о возможной встрече президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в конце июня оказалась ложной. Накануне вероятную дату назвал Борис Тизенгаузен, бывший внештатный советник в Администрации Порошенка.

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Дата
04
июня

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