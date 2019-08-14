Фотоподборка с животными, способная мгновенно поднять настроение

Фото: brightside.me

Наука утверждает, что животным чуждо чувство юмора. Однако, при виде некоторых из братьев наших меньших становится трудно поверить в правильность таких выводов. Ведь именно домашние любимцы способны заставить человека улыбаться так, как не способен никто другой.

Посвященную животным подборку забавных снимков, которые развеют плохое настроение даже самого мрачного дня, показал brightside.me.

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Звездой сети недавно стал кот Джуно. Секрет его популярности в демонически сердитом виде и постоянном выражении гнева и презрения на морде. Благодаря им Джуно стал настолько известным, что по всему миру уже продаются футболки с его изображением.