Фотограф-авантюрист делает невероятные снимки диких животных

Фотограф Стивен Довер из Йоханнесбурга, что в Южной Африке невероятно талантливый фотограф, авантюрист и любитель природы.

Он специализируется на фотографиях животных, птиц и природы. Стивен использует камеру Nikon D800, пишет glavcom.

Довер умеет подловить обьективом животных в самый интересный момент.

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Ранее считалось, что улыбка у животных никоим образом не связана с эмоциями и является лишь результатом рефлексивных движений лицевых мышц. Однако исследования подтвердили: улыбаются животные, когда чувствуют себя счастливыми.

Доказано также, что отдельные виды способны чувствовать грусть, злость, ревность и стыд. Некоторые обладают даже чувством юмора.