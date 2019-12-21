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воскресенье, 22 декабря 2019 04:15

Фотограф-авантюрист делает невероятные снимки диких животных
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Африканский фотограф делает невероятные снимки диких животных
Фото: glavcom
Африканский фотограф делает невероятные снимки диких животных
Африканский фотограф делает невероятные снимки диких животных
Африканский фотограф делает невероятные снимки диких животных
Африканский фотограф делает невероятные снимки диких животных

Фотограф Стивен Довер из Йоханнесбурга, что в Южной Африке невероятно талантливый фотограф, авантюрист и любитель природы.

Он специализируется на фотографиях животных, птиц и природы. Стивен использует камеру Nikon D800, пишет glavcom.

Довер умеет подловить обьективом животных в самый интересный момент.

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Ранее считалось, что улыбка у животных никоим образом не связана с эмоциями и является лишь результатом рефлексивных движений лицевых мышц. Однако исследования подтвердили: улыбаются животные, когда чувствуют себя счастливыми.

Доказано также, что отдельные виды способны чувствовать грусть, злость, ревность и стыд. Некоторые обладают даже чувством юмора.

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