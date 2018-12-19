 
Ексклюзивы
1/5
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 2718
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 2664
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1530
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 1971
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1098
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2655
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1503
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 477
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 855
Фото
Все фото
10
11
26
17
18
Фотограф показал уникальный ледяной отель
Фотограф показал уникальный ледяной отель
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Фотограф растрогал дикой природой Арктики
Фотограф растрогал дикой природой Арктики
Белоснежное царство: показали невероятные виды севера
Белоснежное царство: показали невероятные виды севера
Видео
Все видео
Блондинка на электромобиле подорвала сеть: курьезное видео
Блондинка на электромобиле подорвала сеть: курьезное видео
Как "Пламя" охлаждает горячие головы боевиков: чем воюют на Донбассе
Как "Пламя" охлаждает горячие головы боевиков: чем воюют на Донбассе
Что подарить парню на Новый год
Что подарить парню на Новый год
ТОП-5 детских новогодних фильмов
ТОП-5 детских новогодних фильмов
ТОП-5 романтических новогодних фильмов
ТОП-5 романтических новогодних фильмов
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1350
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2349
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1503
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3087
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1116
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
1 Просмотров: 1215
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
четверг, 20 декабря 2018 04:26

Фотограф показал уникальный ледяной отель
10

  Комментировать

В шведской Лапландии создали отель изо льда. Ежегодно ледяной отель строят в течение 12 недель с октября по декабрь. 34 художника из 13 стран создали проекты по снегу и льду для создания отеля Ice Hotel.

В марте каждого года из реки Торн собирается 2500 тонн льда. Лед сохраняется до октября, когда начинается строительство. В апреле он тает и возвращается обратно в реку.

В шведской Лапландии создали отель изо льда. Фото: соцсети.
В шведской Лапландии создали отель изо льда. Фото: соцсети.
В шведской Лапландии создали отель изо льда. Фото: соцсети.
В шведской Лапландии создали отель изо льда. Фото: соцсети.
В шведской Лапландии создали отель изо льда. Фото: соцсети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белоснежное царство: показали невероятные виды севера

Фотограф показал красоту зимней Виннице. Накануне праздников, Евгений Аллабергенов сделал серию снимков зимней Виннице.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фотограф показал уникальный ледяной отель». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель &quot;ню&quot;: звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель "ню": звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
30
 Просмотров: 105589
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
26
 Просмотров: 48182
Звезда &quot;Танцев со звездами&quot; оконфузилась на сцене
Звезда "Танцев со звездами" оконфузилась на сцене
5
 Просмотров: 13185
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
3
 Просмотров: 12941
Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
24
 1 Просмотров: 11853
Интересно
Водитель маршрутки раздавал конфеты пассажирам
Водитель маршрутки раздавал конфеты пассажирам Просмотров: 90
Чем вредны семечки подсолнечника
Чем вредны семечки подсолнечника Просмотров: 270
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
11
 Просмотров: 6139
"Бабушка Стефа объединяет эпохи и поколения" - во Львове состоится рождественский концерт
"Бабушка Стефа объединяет эпохи и поколения" - во Львове состоится рождественский концерт Просмотров: 207
Блондинка на электромобиле подорвала сеть: курьезное видео
Блондинка на электромобиле подорвала сеть: курьезное видео
 Просмотров: 2889
Больше всего комментируют
22
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
9
Подервянский сказал, что думает о кацапах
8
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
7
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
4
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
Голосов: 467
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua