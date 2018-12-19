Фотограф показал уникальный ледяной отель

В шведской Лапландии создали отель изо льда. Ежегодно ледяной отель строят в течение 12 недель с октября по декабрь. 34 художника из 13 стран создали проекты по снегу и льду для создания отеля Ice Hotel.

В марте каждого года из реки Торн собирается 2500 тонн льда. Лед сохраняется до октября, когда начинается строительство. В апреле он тает и возвращается обратно в реку.

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Фотограф показал красоту зимней Виннице. Накануне праздников, Евгений Аллабергенов сделал серию снимков зимней Виннице.