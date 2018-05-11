Фотограф показал уникальные кадры из жизни полярного медвежонка

52-летнему фотографу Доду Моррисону удалось запечатлеть на своих снимках купание медвежонка по кличке Хэмиш. Это первый полярный медведь, родившийся в Великобритании за последние 25 лет.

На кадрах видно, как 4-месячный детеныш пробует носом воду. А потом прыгает в озеро, посылая брызги своей матери Виктории, пишет The Daily Mail.

"Мы с женой Салли решили провести однодневную поездку. Хотели узнать, сможем увидеть медвежонка, пока он еще молодой и пушистый, - рассказывает Дод Моррисон, - Приехали рано. К счастью, медвежонок был с мамой. Бегал вокруг нее и игрался, словно маленький ребенок. Я надеялся, что он пойдет в воду и это произошло. Сначала Хэмиш играл сам. Затем медведица Виктория присоединилась к нему в воде. Я пытался угадать, когда он собирается прыгать. Чувствовал себя очень взволнованным".

Что бы получить идеальный снимок прыжка в воздухе, фотограф сделал 1260 кадров.

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Фото: Dod Morrison

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