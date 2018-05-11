 
Ексклюзивы
1/5
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 1629
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1540
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2871
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
14 Просмотров: 50786
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1458
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3249
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 7533
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 2061
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 1170
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
7 Просмотров: 7452
Фото
Все фото
4
13
9
7
14
Фотограф показал уникальные кадры из жизни полярного медвежонка
Фотограф показал уникальные кадры из жизни полярного медвежонка
Ночные охотники и мастера маскировок: на фото показали красоту сов
Ночные охотники и мастера маскировок: на фото показали красоту сов
Фотограф наткнулся на логово лисиц и сделал яркие портреты
Фотограф наткнулся на логово лисиц и сделал яркие портреты
Кошки умеют веселить своей забавностью и неуклюжестью
Кошки умеют веселить своей забавностью и неуклюжестью
20 невероятных фото самоедов, которые растопят любое сердце
20 невероятных фото самоедов, которые растопят любое сердце
Видео
Все видео
Тюлень решил пообниматься с аквалангистом
Тюлень решил пообниматься с аквалангистом
Собака стала героем прогноза погоды
Собака стала героем прогноза погоды
Голодный лев пытался открыть дверцу машины
Голодный лев пытался открыть дверцу машины
Аист похитил со двора решетку от мангала
Аист похитил со двора решетку от мангала
Жирафа-беглянка заставила побегать смотрителей зоопарка
Жирафа-беглянка заставила побегать смотрителей зоопарка
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11844
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2376
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 7479
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6696
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2169
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 мая 2018
Просмотров: 90
Бранденбурзькі ворота
"Та вже триццять год, як війна кончилась", – кидає бабця, я чую уривок фрази. Баби торгують насінням під чахлими кленами, біля гастроному. ...
пятница, 11 мая 2018 16:25

Фотограф показал уникальные кадры из жизни полярного медвежонка
4

  Комментировать

52-летнему фотографу Доду Моррисону удалось запечатлеть на своих снимках купание медвежонка по кличке Хэмиш. Это первый полярный медведь, родившийся в Великобритании за последние 25 лет.

На кадрах видно, как 4-месячный детеныш пробует носом воду. А потом прыгает в озеро, посылая брызги своей матери Виктории, пишет The Daily Mail.

"Мы с женой Салли решили провести однодневную поездку. Хотели узнать, сможем увидеть медвежонка, пока он еще молодой и пушистый, - рассказывает Дод Моррисон, - Приехали рано. К счастью, медвежонок был с мамой. Бегал вокруг нее и игрался, словно маленький ребенок. Я надеялся, что он пойдет в воду и это произошло. Сначала Хэмиш играл сам. Затем медведица Виктория присоединилась к нему в воде. Я пытался угадать, когда он собирается прыгать. Чувствовал себя очень взволнованным".

Что бы получить идеальный снимок прыжка в воздухе, фотограф сделал 1260 кадров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В украинском зоопарке появились малые кенгуру

Купание медвежонка по кличке Хэмиш
Фото: Dod Morrison
Купание медвежонка по кличке Хэмиш
Купание медвежонка по кличке Хэмиш
Купание медвежонка по кличке Хэмиш

Тайский фотограф Саси Смит показал в новом фотопроекте красоту диких сов. Он передал разные грани этих ночных охотников. Сложность съемок заключалась в том, что сов трудно заметить, ведь они настоящие мастера маскировки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фотограф показал уникальные кадры из жизни полярного медвежонка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Открыли фильтрационные лагеря для бывших военнопленных

Начало конца эпохи грузинских реформаторов: почему в Украине не удалось

Депортация крымских татар началась в три часа утра

Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО

Самое читаемое
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
19
 4 Просмотров: 144186
Прозрачные декольте и &quot;голые&quot; платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
Прозрачные декольте и "голые" платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
26
 2 Просмотров: 133489
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
21
 8 Просмотров: 126954
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
13
 Просмотров: 116222
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
14
 2 Просмотров: 103682
Больше всего комментируют
14
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
14
Виталий Козловский засветился на концерте к 9 мая в России
11
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
8
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
7
Путину не нужен Донбасс - Геращенко
Голосов: 3194
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua