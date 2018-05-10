 
Ексклюзивы
1/5
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
5 Просмотров: 2565
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
13 Просмотров: 48194
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1386
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3123
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 6561
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 1863
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 1116
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
7 Просмотров: 7173
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11394
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2097
Фото
Все фото
13
9
7
14
26
Ночные охотники и мастера маскировок: на фото показали красоту сов
Ночные охотники и мастера маскировок: на фото показали красоту сов
Фотограф наткнулся на логово лисиц и сделал яркие портреты
Фотограф наткнулся на логово лисиц и сделал яркие портреты
Кошки умеют веселить своей забавностью и неуклюжестью
Кошки умеют веселить своей забавностью и неуклюжестью
20 невероятных фото самоедов, которые растопят любое сердце
20 невероятных фото самоедов, которые растопят любое сердце
Дикие животные захватывают своей грацией и независимостью
Дикие животные захватывают своей грацией и независимостью
Видео
Все видео
Тюлень решил пообниматься с аквалангистом
Тюлень решил пообниматься с аквалангистом
Собака стала героем прогноза погоды
Собака стала героем прогноза погоды
Голодный лев пытался открыть дверцу машины
Голодный лев пытался открыть дверцу машины
Аист похитил со двора решетку от мангала
Аист похитил со двора решетку от мангала
Жирафа-беглянка заставила побегать смотрителей зоопарка
Жирафа-беглянка заставила побегать смотрителей зоопарка
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11394
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2097
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 6921
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6561
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2151
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 мая 2018
Просмотров: 369
Бути і хотіти
Довго дбаєш про те, ким бути. І от стаєш більш-менш таким, яким хотів. А потім намагаєшся згадати, ким же ти був до того. Й підозрюєш, що був кимось ...
пятница, 11 мая 2018 02:24

Ночные охотники и мастера маскировок: на фото показали красоту сов
13

  Комментировать

Тайский фотограф Саси Смит показал в новом фотопроекте красоту диких сов.

Этих птиц считают наиболее загадочными, утонченными и фотогеничными, пишет photoiskusstvo.info.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликовали видео, снятое пингвинами на камеру полярников

Смит передал разные грани этих ночных охотников. Сложность съемок заключалась в том, что сов трудно заметить, ведь они настоящие мастера маскировки.

Тайский фотограф Саси Смита сделал героями своего фотопроекта диких сов
Фото: Sasi Smith/photoiskusstvo.info
Тайский фотограф Саси Смита сделал героями своего фотопроекта диких сов
Тайский фотограф Саси Смита сделал героями своего фотопроекта диких сов
Тайский фотограф Саси Смита сделал героями своего фотопроекта диких сов
Тайский фотограф Саси Смита сделал героями своего фотопроекта диких сов

60-летняя Андре Ланует сфотографировала Восточного филина в городском парке Ангриньон в Канадском Квебеке. Фотограф разбудила сову звуком затвора фотокамеры. В этот момент сова раздраженно отрыла один глаз, чтобы взглянуть на источник шума. Очевидно, птица не хотела, чтобы ее побеспокоили. Она замаскировалась в коре дерева и полностью слилась с окружающей средой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ночные охотники и мастера маскировок: на фото показали красоту сов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
19
 3 Просмотров: 123341
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
13
 Просмотров: 103001
Прозрачные декольте и &quot;голые&quot; платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
Прозрачные декольте и "голые" платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
26
 Просмотров: 89506
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
14
 Просмотров: 79922
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
 13 Просмотров: 48194
Больше всего комментируют
13
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
13
Виталий Козловский засветился на концерте к 9 мая в России
11
Националисты начали блокировать телеканал "Интер"
7
Путину не нужен Донбасс - Геращенко
6
Украинские издания попадут под санкции за трансляцию военных парадов с ДНР и Москвы - Турчинов
Голосов: 3096
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua