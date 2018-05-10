Ночные охотники и мастера маскировок: на фото показали красоту сов

Тайский фотограф Саси Смит показал в новом фотопроекте красоту диких сов.

Этих птиц считают наиболее загадочными, утонченными и фотогеничными, пишет photoiskusstvo.info.

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Смит передал разные грани этих ночных охотников. Сложность съемок заключалась в том, что сов трудно заметить, ведь они настоящие мастера маскировки.

Фото: Sasi Smith/photoiskusstvo.info

60-летняя Андре Ланует сфотографировала Восточного филина в городском парке Ангриньон в Канадском Квебеке. Фотограф разбудила сову звуком затвора фотокамеры. В этот момент сова раздраженно отрыла один глаз, чтобы взглянуть на источник шума. Очевидно, птица не хотела, чтобы ее побеспокоили. Она замаскировалась в коре дерева и полностью слилась с окружающей средой.