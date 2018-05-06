Фотограф наткнулся на логово лисиц и сделал яркие портреты

Финский фотограф Осси Сааринен поймал в объектив маленьких лисят вблизи своего села.
С самого утра он бродил дальше от домов с фотоаппаратом, где наткнулся на логово лисят. Фотограф сумел поймать несколько уникальных кадров и не спугнуть животных, пишет maximum.fm.
Кроме того Осси Сааринен фотографирует портреты белок, птичек, уток, енотов и других представителей дикой природы.
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