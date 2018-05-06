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воскресенье, 06 мая 2018 13:29

Фотограф наткнулся на логово лисиц и сделал яркие портреты
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Финский фотограф Осси Сааринен поймал в объектив маленьких лисят вблизи своего села.

С самого утра он бродил дальше от домов с фотоаппаратом, где наткнулся на логово лисят. Фотограф сумел поймать несколько уникальных кадров и не спугнуть животных, пишет maximum.fm.

Кроме того Осси Сааринен фотографирует портреты белок, птичек, уток, енотов и других представителей дикой природы.

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Финский фотограф Осси Сааринен сфотографировал маленьких лисят вблизи своего села.
Фото: Ossi Saarinen
Финский фотограф Осси Сааринен сфотографировал маленьких лисят вблизи своего села.
Финский фотограф Осси Сааринен сфотографировал маленьких лисят вблизи своего села.
Финский фотограф Осси Сааринен сфотографировал маленьких лисят вблизи своего села.
Финский фотограф Осси Сааринен сфотографировал маленьких лисят вблизи своего села.

Подводный фотограф Лоран Баллеста целые сутки снимал поведение акул во время охоты в Тихом океане.

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