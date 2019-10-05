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воскресенье, 06 октября 2019 01:35

Фотограф Ги Бурден: "Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься"
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На первый взгляд работы Ги Бурдена приводят в состояние шока, но затем хочется рассмотреть снимки детальнее.

Фотографии Бурдена смелые, а порой даже маниакальные. В них присутствует определенная доля насилия, они грубы и бескомпромиссны. "Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься". Возможно, они отражают, что-то действительно скверное, пережитое самим фотографом. Его мать отказалась от него, жена покончила с собой. Но даже такое пережитое не отняло у Ги восхищения женской красотой.

Бурден в работе славился человеком очень тяжелым: фотограф не раз заставлял моделей часами сидеть в неудобных позах. Женщины на фотографиях Бурдена не улыбаются. Как-то Бурден работал над образом женщины-паука, которая рекламировала спортивную обувь. Трех моделей он расположил так, что были видны только их растопыренные ноги в ботинках. Замысловатое приспособление, поддерживающее их, было неудобным и врезалось им в тело. Бурдену никак не нравилась картинка, и съемка не начиналась. Одна из моделей Сюзан Мюнкер тогда не выдержала и назвала Бурдена садистом. На этом ее карьера с Бурденом закончилась.

Фетишем Ги Бурдена была обувь, и зачастую только она и оказывалась в фокусе, в то время как на заднем плане могла разворачиваться жесточайшая сцена.

Ги Бурден родился 2 декабря 1928 года в Париже. Он любил велоспорт. А в восемнадцать лет серьезно занялся живописью и подумывал стать художником. В 20 лет Бурден поступил на военную службу, которая прошла в Дакаре в качестве воздушного фотографа ВВС. Затем он вернулся в Париж и устроился на работу продавцом объективов.

Ги Бурден продолжал рисовать и начал фотографировать для себя. Переломный момент в его жизни настал, когда Бурден увидел фотографию Эдварда Уэстона "Перец №30". Этот снимок изменил его восприятие окружающей среды и ход всей жизни.

Он находился под влиянием сюрреализма и всех сюрреалистов, самым авторитетным из которых стал Ман Рэй. Бурден шесть раз стучался в его дверь, но жена Рея постоянно прогоняла незваного гостя. Седьмая попытка увенчалась успехом, Ман Рэй сам открыл дверь и пригласил его в дом, они подружились. Рей даже написал текст к каталогу первой выставки Бурдена, которая прошла в 1952 году. Два года спустя в возрасте 27 лет Ги Бурден отправился в редакцию журнала Vogue, где ему предложили работу.

Первые фотографии моды Бурдена опубликовали в февральском номере Vogue Paris в 1955 году. Он продолжал работать для этого журнала до 1987 года. Последние годы жизни Ги Бурден болел раком, 29 марта 1991 года он скончался в Париже.

Сюрреализм в фотографиях Ги Бурдена
Сюрреализм в фотографиях Ги Бурдена
Сюрреализм в фотографиях Ги Бурдена
Сюрреализм в фотографиях Ги Бурдена
Сюрреализм в фотографиях Ги Бурдена

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