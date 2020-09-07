Фото животных, которых болезнь изменила до неузнаваемости

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Витилиго - это хроническое и редкое заболевание, которое проявляется в снижении меланина на отдельных участках кожи человека. К удивлению многих, эта болезнь поражает и животных, особенно ротвейлеров, доберманов и сиамских кошек. Правда, у домашних любимцев, меняется только внешний вид, недуг не влияет на качество их жизни. Зато делает четвероногих еще более неповторимыми.

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В Японии появилась традиция животных превращать в моделей. Котов переодели в кимоно и другие аниме-костюмы.