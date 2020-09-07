 
Ексклюзивы
1/5
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 144
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 891
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1512
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 603
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 396
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 468
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 828
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 720
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3519
Фото
Все фото
11
12
8
15
12
Фото животных, которых болезнь изменила до неузнаваемости
Фото животных, которых болезнь изменила до неузнаваемости
Забавная белка удивляет сеть своими выходками
Забавная белка удивляет сеть своими выходками
Почему коты любят прятаться в коробках
Почему коты любят прятаться в коробках
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
Коты-модели: показали впечатляющие изменения пушистиков
Коты-модели: показали впечатляющие изменения пушистиков
Видео
Все видео
Помылся и напился: медведь, принимающий душ, стал звездой сети
Помылся и напился: медведь, принимающий душ, стал звездой сети
Крыса посмаковала хлебом просто с полки супермаркета
Крыса посмаковала хлебом просто с полки супермаркета
На видео показали охоту гепарда его глазами
На видео показали охоту гепарда его глазами
С одесского зоопарка сбежали гамадрилы
С одесского зоопарка сбежали гамадрилы
На Житомирщине страус бегает по улицам за велосипедистами
На Житомирщине страус бегает по улицам за велосипедистами
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 549
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9846
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 207
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2565
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 792
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
вторник, 08 сентября 2020 02:28

Фото животных, которых болезнь изменила до неузнаваемости
11

  Комментировать

Тот самый случай, когда болезнь прошла без осложнений, но незамеченной не осталась.
Фото: © EdenBlade47 / Reddit
Тот самый случай, когда болезнь прошла без осложнений, но незамеченной не осталась.
Тот самый случай, когда болезнь прошла без осложнений, но незамеченной не осталась.
Тот самый случай, когда болезнь прошла без осложнений, но незамеченной не осталась.
Тот самый случай, когда болезнь прошла без осложнений, но незамеченной не осталась.

Витилиго - это хроническое и редкое заболевание, которое проявляется в снижении меланина на отдельных участках кожи человека. К удивлению многих, эта болезнь поражает и животных, особенно ротвейлеров, доберманов и сиамских кошек. Правда, у домашних любимцев, меняется только внешний вид, недуг не влияет на качество их жизни. Зато делает четвероногих еще более неповторимыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему коты любят прятаться в коробках

В Японии появилась традиция животных превращать в моделей. Котов переодели в кимоно и другие аниме-костюмы.

brightside
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фото животных, которых болезнь изменила до неузнаваемости». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
17
 Просмотров: 22097
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
 Просмотров: 15876
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
9
 Просмотров: 10098
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда Просмотров: 10008
Украинская звезда шоубиза загорала топлес под чужой сливой
Украинская звезда шоубиза загорала топлес под чужой сливой
4
 Просмотров: 7011
Животные
Помылся и напился: медведь, принимающий душ, стал звездой сети
Помылся и напился: медведь, принимающий душ, стал звездой сети
 Просмотров: 945
Владельцев кошек разделили на 5 типов
Владельцев кошек разделили на 5 типов Просмотров: 1125
Забавная белка удивляет сеть своими выходками
Забавная белка удивляет сеть своими выходками
12
 Просмотров: 3519
Почему коты любят прятаться в коробках
Почему коты любят прятаться в коробках
8
 Просмотров: 3636
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15
 Просмотров: 18081
Больше всего комментируют
6
Пушилин хочет обострить ситуацию на Донбассе - Кравчук о заявлении главы ДНР
5
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе
4
Кровавое перемирие: назвали имя украинского военного, погибшего в Донбассе
2
Коронавирус показал себя по-новому: назвали последние данные
2
Саакашвили пил вино с Богданом
Голосов: 4913
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua