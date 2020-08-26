Фото избалованных котов, которые показывают, кто в доме главный

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Как бы вы ни старались заставить кота поверить в то, что вы в доме хозяин, скорее всего, ничего не получится. Эти пушистики только внешне невинные ангелочки. Однако, если им не уделить достаточно внимания, через мгновение "нимб" куда-то исчезает и вырастают "рога".

Домашние животные сразу же начинают шалить и наводить в доме беспорядок. Они настолько уверенно себя чувствуют, что буквально могут усесться человеку на лицо, или отвлечь от работы – рамок нет. Главное, чтобы на них обратили внимание. Стоит признаться, что столь радикальные методы работают. Хочешь или нет, однако отвлечься придется.

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В японском городе Югавара есть отель "My Cat Yugawara" в котором можно примерить на себя роль кошачьего владельца. Отель предлагает гостям арендовать кота на вечер или на ночь. Но сначала гостю устроят собеседование для подтверждения добрые намерений.