Фото домашних животных, способных позировать лучше настоящих инста-див

Фото: brightside.me

Животные обладают естественной фотогеничностью. Чтобы получился удачный кадр, им даже не нужно стараться — все равно будут выглядеть мило и органично.

Фото, которые многих заставят позавидовать умению животных держаться перед камерой, опубликовал ресурс Bright Side.

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Японский фотограф Масайя Ишизуки создает удивительные фотографии своей собаки Хачи. Фотосессии для четырехлапого любимца устраивает в парке на фоне из разноцветных цветов. Благодаря ярким фото Хачи уже стала звездой Instagram.