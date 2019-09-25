Фото детенышей животных, способные растопить даже глыбу льда

Фото: brightside.me

Некоторые могут вечно любоваться милыми снимками представителей животного мира. И на это есть вполне оправданная причина: у любителей животных при одном лишь взгляде на такие фото в организме вырабатывается дофамин - гормон радости и удовольствия. Мозгу это дает мотивацию: чтобы получить новую порцию дофамина, он требует еще и еще раз возвращаться к тому, что спровоцировало выброс этого гормона.

Подборку с чрезвычайно милыми фото малышей животного мира, просмотр которой вызовет невероятный прилив дофамина, представило издание Bright Side.

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Под Полтавой родилась пантера. Выкармливают новорожденного котенка специальными кормами, поскольку молоко у его мамы пропало. Живет малыш дома у одного из работников экопарка, в котором родился. Там же котенка и сняли на видео.