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среда, 25 сентября 2019 16:29

Фото детенышей животных, способные растопить даже глыбу льда
14

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Перед столь милыми созданиями мало кто способен устоять.
Фото: brightside.me
Перед столь милыми созданиями мало кто способен устоять.
Перед столь милыми созданиями мало кто способен устоять.
Перед столь милыми созданиями мало кто способен устоять.
Перед столь милыми созданиями мало кто способен устоять.

Некоторые могут вечно любоваться милыми снимками представителей животного мира. И на это есть вполне оправданная причина: у любителей животных при одном лишь взгляде на такие фото в организме вырабатывается дофамин - гормон радости и удовольствия. Мозгу это дает мотивацию: чтобы получить новую порцию дофамина, он требует еще и еще раз возвращаться к тому, что спровоцировало выброс этого гормона.

Подборку с чрезвычайно милыми фото малышей животного мира, просмотр которой вызовет невероятный прилив дофамина, представило издание Bright Side.

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Под Полтавой родилась пантера. Выкармливают новорожденного котенка специальными кормами, поскольку молоко у его мамы пропало. Живет малыш дома у одного из работников экопарка, в котором родился. Там же котенка и сняли на видео.

brightside.me
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