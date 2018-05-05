Этой ночью можно увидеть один из крупнейших звездопадов

Самый мощный звездопад можно наблюдать 6 мая Фото: dariknews.bg

В ночь на 6 мая состоится массовый весенний звездопад. Это пик высокоактивного метеорного потока Эта-Аквариды или как его еще называют Майские Аквариды. Можно будет увидеть от 10 до 85 метеоров в час.

Это циклическое астрономическое явление, которое наблюдается ежегодно с 19 апреля по 28 мая. Впервые он был описан в 1870 году.

Астрономы утверждают, что пик метеорного потока наступит ближе к утру 6 мая (примерно с 3:00 до 4:00 по Киеву).

Особенность звездопада Эта-Аквариды также в его происхождении. Метеорный поток образуется легендарной кометой Галлея, чью орбиту Земля дважды пересекает течение года.

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Комета Галлея - одна из самых известных комет, единственная которую хорошо видно с Земли невооруженным глазом. Она была первой кометой, для которой определили эллиптическую орбиту и установили периодичность возвращений. Комета возвращается к Земле каждые 75-76 лет, и это событие всегда была одной из самых ожидаемых в астрономии.

Последний раз ее видели в небе в 1986 году, однако это была наименее впечатляющая появление кометы, поскольку ее от взглядов землян заслоняло Солнце. Однако в следующий раз, в 2061 году, астрономы утверждают, что ничто не помешает человечеству вдоволь насладиться прохождением небесного тела.

По словам астрологов, Аквариды влияют и на творческие стороны личности. Они особенно помогут тем лицам, у которых наблюдается творческий кризис.

Также Аквариды могут обострить или развить интуицию. Поэтому астрологи рекомендуют, пока продолжается звездопад, прислушиваться к своему внутреннему я и пойти у него на поводу.

Вместе с тем не стоит принимать поспешных поступков или решений. Это может привести к фатальным последствиям. Лучше всего предварительно взвесить, обратиться за советом к близким людям или компетентного мнения.