"Это провокация" - новые мемы о секс-скандале Богдана Яременко

Журналисты сняли переписку "слуги народа" Богдана Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента.
После нардеп сообщил в Facebook, что устроил провокацию. Через несколько часов мужчина удалил свою публикацию и извинился за свою переписку перед женой, детьми, фракцией и президентом.
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Несмотря на это, пользователи социальных сетей продолжают смеяться над нардепом.
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В сети опубликовали новую переписку народного депутата от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко.
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