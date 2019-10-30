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среда, 30 октября 2019 20:04

"Это провокация" - новые мемы о секс-скандале Богдана Яременко
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Журналисты сняли переписку "слуги народа" Богдана Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента.

После нардеп сообщил в Facebook, что устроил провокацию. Через несколько часов мужчина удалил свою публикацию и извинился за свою переписку перед женой, детьми, фракцией и президентом.

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Несмотря на это, пользователи социальных сетей продолжают смеяться над нардепом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "И это в Раде, в которой нет Ляшко" – политики высмеяли интимную переписку Яременко

 

 

 

 

 

В сети опубликовали новую переписку народного депутата от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко.

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30
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