Еще тот ревнивец: кот не подпускает жену к своему хозяину

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Жительница Таиланда Насрин Хаме опубликовала фотографии своего мужа и кота. На них видно, что к этой парочки лучше не приближаться. Животное имеет такой ревнивый выражение, чтобы женщина не рискует натолкнуться на неприятности.

Пушистик считает мужа своей собственностью и делиться не собирается. Он стоит на страже, когда хозяин ест, читает новости, работает или спит.

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Эта суровая преграда - кот по кличке Джарвис. Шотландский вислоухий обожает своего хозяина и дает своим видом понять Насрин, чтобы даже не думала обнять мужа.

Снимки стали очень популярны в интернете. И неудивительно, ведь от смешного Джарвиса трудно оторвать взгляд.

Чтобы научить животных позировать, стоит дать воспитанникам привыкнуть к камере. Позволить им понюхать, чтобы не боялись вспышка. Но у животных, как и у людей, есть друг, который отличается от других. То он не садится в нужную позу или корчит смешную гримасу.