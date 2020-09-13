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понедельник, 14 сентября 2020 11:10

Еще тот ревнивец: кот не подпускает жену к своему хозяину
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Ревнивый кот Джарвис оберегает своего хозяина
Фото: twizz.ru
Ревнивый кот Джарвис оберегает своего хозяина
Ревнивый кот Джарвис оберегает своего хозяина
Ревнивый кот Джарвис оберегает своего хозяина
Ревнивый кот Джарвис оберегает своего хозяина

Жительница Таиланда Насрин Хаме опубликовала фотографии своего мужа и кота. На них видно, что к этой парочки лучше не приближаться. Животное имеет такой ревнивый выражение, чтобы женщина не рискует натолкнуться на неприятности.

Пушистик считает мужа своей собственностью и делиться не собирается. Он стоит на страже, когда хозяин ест, читает новости, работает или спит.

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Эта суровая преграда - кот по кличке Джарвис. Шотландский вислоухий обожает своего хозяина и дает своим видом понять Насрин, чтобы даже не думала обнять мужа.

Снимки стали очень популярны в интернете. И неудивительно, ведь от смешного Джарвиса трудно оторвать взгляд.

Чтобы научить животных позировать, стоит дать воспитанникам привыкнуть к камере. Позволить им понюхать, чтобы не боялись вспышка.

Но у животных, как и у людей, есть друг, который отличается от других. То он не садится в нужную позу или корчит смешную гримасу.

twizz.ru
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