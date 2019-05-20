Еще те шутники: показали забавные фотобомбы животных

Фото: justsomething.co

Некоторые животные обожают быть в центре внимания и не теряют шанса его получить. Увидев объектив фотокамеры, они не в силах спокойно ждать в стороне и так или иначе находят возможность влезть в кадр.

Подборку забавных фото, на которых животные решили придать изюминки своим неожиданным вмешательством в процесс съемки, презентовал развлекательный ресурс Just Something.

В представленной фотоподборке нежданными звездами снимков стали не только собаки и коты, но и лошади, верблюды и альпаки.

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Собака, которую хозяин снимает в цветах, стала звездой Instagram. В соцсети четырехлапая имеет свой собственный аккаунт.