 
Ексклюзивы
1/5
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 675
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3340
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6579
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 66065
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1179
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1485
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2439
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 819
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 432
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6535
Фото
Все фото
24
12
19
14
8
Еще те шутники: показали забавные фотобомбы животных
Еще те шутники: показали забавные фотобомбы животных
Собака, которую хозяин снимает в цветах, стала звездой Instagram
Собака, которую хозяин снимает в цветах, стала звездой Instagram
Фотодоказательства того, что коты живут по своим правилам
Фотодоказательства того, что коты живут по своим правилам
Фотограф показал, как живут пеликаны на юге Украины
Фотограф показал, как живут пеликаны на юге Украины
Необычайно милые фото собак, которые растопят сердце любого
Необычайно милые фото собак, которые растопят сердце любого
Видео
Все видео
В сети показали, как гориллы забавно прячутся от дождя
В сети показали, как гориллы забавно прячутся от дождя
Показали, как спасали бобра на рынке на Полтавщине
Показали, как спасали бобра на рынке на Полтавщине
Показали самую дорогую породу кошек
Показали самую дорогую породу кошек
В зоопарке впервые за 50 лет родился пеликан
В зоопарке впервые за 50 лет родился пеликан
Военные США подарили детям животных для мини-фермы
Военные США подарили детям животных для мини-фермы
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 477
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 891
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1845
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9792
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1368
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
19 мая 2019
Просмотров: 1872
Як чорний хліб
Подруга живе у кримській Алушті. Тримає міні-готель, приймає туристів. До окупації літню відпустку я зазвичай проводила в неї. А взимку-весною вона ...
понедельник, 20 мая 2019 16:18

Еще те шутники: показали забавные фотобомбы животных
24

  Комментировать

Звезду этого фото определить не сложно.
Фото: justsomething.co
Звезду этого фото определить не сложно.
Звезду этого фото определить не сложно.
Звезду этого фото определить не сложно.
Звезду этого фото определить не сложно.

Некоторые животные обожают быть в центре внимания и не теряют шанса его получить. Увидев объектив фотокамеры, они не в силах спокойно ждать в стороне и так или иначе находят возможность влезть в кадр.

Подборку забавных фото, на которых животные решили придать изюминки своим неожиданным вмешательством в процесс съемки, презентовал развлекательный ресурс Just Something.

В представленной фотоподборке нежданными звездами снимков стали не только собаки и коты, но и лошади, верблюды и альпаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийственный взгляд: показали забавные фото животных в плохом настроении

Собака, которую хозяин снимает в цветах, стала звездой Instagram. В соцсети четырехлапая имеет свой собственный аккаунт.

justsomething.co
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Еще те шутники: показали забавные фотобомбы животных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
мая

"За обучение у него не платили ни бедные, ни богатые" - Николай Мурашко 26 лет руководил рисовальной школой

76 банков и более 8 тыс. отделений: в Украине отмечают День банковского работника

"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА

Первый украинец стал чемпионом мира по боксу

Самолет разломали на сувениры

Самое читаемое
Ни сесть, ни поесть: звезды в &quot;голых&quot; платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
39
 Просмотров: 1069251
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 77030
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 1 Просмотров: 44337
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции Просмотров: 15324
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
8
 Просмотров: 13915
Животные
Собака, которую хозяин снимает в цветах, стала звездой Instagram
Собака, которую хозяин снимает в цветах, стала звездой Instagram
12
 Просмотров: 7947
Фотодоказательства того, что коты живут по своим правилам
Фотодоказательства того, что коты живут по своим правилам
19
 Просмотров: 5697
Фотограф показал, как живут пеликаны на юге Украины
Фотограф показал, как живут пеликаны на юге Украины
14
 Просмотров: 2016
Умерла легендарная кошка-мем Grumpy Cat
Умерла легендарная кошка-мем Grumpy Cat Просмотров: 378
Необычайно милые фото собак, которые растопят сердце любого
Необычайно милые фото собак, которые растопят сердце любого
8
 Просмотров: 783
Больше всего комментируют
9
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
6
Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде
5
Зеленский распускает Раду
4
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
3
Пора возвращаться: в Украину приехал экс-заместитель администрации Януковича
Голосов: 619
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua