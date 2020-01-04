Эротика Иржи Ружека: "Женщины живы и животны, красивы, но несовершенны"

"Что я хочу? Создать фотографии, которые вы будете помнить ", - говорит чешский фотограф Иржи Ружек. Он известен как автор черно-белых эротических фотографий, но сам себя называет автором обнаженных или полуобнаженных портретов.

Когда Ружека спрашивают что для него значит обнаженная фотография - фетиш или искусство, он отвечает: "А кого это волнует? Для меня это просто обнаженный портрет, чувственный интимный момент, красивая женщина, запечатленная моей камерой ".

Свой стиль Ружек называет Uglamour (от слов Ugly - уродливый и Glamour - гламурный). "Это мое собственное название для естественных и простых фотографий, которые показывают истинные и правдоподобные эмоции. Женщины живы и животны, красивы, но несовершенны. Они же сложные личности, и именно так я пытаюсь их изобразить, а не так, как бы они предстали пред Ватиканом".

С 2006 года его работы публикуются в чешских и зарубежных печатных и интернет изданиях. Эротические фотографии Ружек превратились в коллекционные объекты. В июле 2009 года он занял первое место в конкурсе "Эротика Х", который провел журнал "Рефлекс". Еще одну победу одержал в конкурсе "Основной инстинкт 2010".

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