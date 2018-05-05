Енот устроил задержку рейса на 6 часов

 
Ексклюзивы
1/5
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 5526
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1053
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 972
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 180
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1809
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
1 Просмотров: 6975
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 3087
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1971
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4392
Фото
Все фото
7
14
26
13
13
Кошки умеют веселить своей забавностью и неуклюжестью
Кошки умеют веселить своей забавностью и неуклюжестью
20 невероятных фото самоедов, которые растопят любое сердце
20 невероятных фото самоедов, которые растопят любое сердце
Дикие животные захватывают своей грацией и независимостью
Дикие животные захватывают своей грацией и независимостью
На международной выставке собак показали почти 200 пород
На международной выставке собак показали почти 200 пород
Фотограф 24 часа снимал поведение голодных акул
Фотограф 24 часа снимал поведение голодных акул
Видео
Все видео
Голодный лев пытался открыть дверцу машины
Голодный лев пытался открыть дверцу машины
Аист похитил со двора решетку от мангала
Аист похитил со двора решетку от мангала
Жирафа-беглянка заставила побегать смотрителей зоопарка
Жирафа-беглянка заставила побегать смотрителей зоопарка
Трогательное рождения редкостной гориллы сняли на видео
Трогательное рождения редкостной гориллы сняли на видео
Более 2,5 тысячи летучих мышей выпустили на волю
Более 2,5 тысячи летучих мышей выпустили на волю
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1809
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4392
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6021
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 783
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
2 Просмотров: 8856
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
05 мая 2018
Просмотров: 846
Підкупила чесністю
– Прийшов обирати лікаря, а в реєстратурі – черга до дверей. Ажіотаж страшний, – говорить Ігор. Він пішов підписувати договір ...
суббота, 05 мая 2018 21:50

Енот устроил задержку рейса на 6 часов

  Комментировать
Енот устроил задержку рейса на 6 часов
В Канаде енот задержал рейс. Фото: Корреспондент.net

Енот спрятался в шланге блока кондиционирования воздуха транспортного средства. В результате сильного потока воздуха животное подняло в вентиляционную систему самолета авиакомпании Air Canada в аэропорту Торонто, что вызвало задержку рейса более чем на шесть часов.

Сотрудники аэропорта обнаружили зверька только после того, как началась подготовка летательного аппарата к работе. После подключения блока кондиционирования к самолету обнаружились проблемы в работе системы Embraer E190, после чего были вызваны механики для устранения неисправности. Об этом сообщает CBC.

Очевидцы сообщили, что персонал находился в шоковом состоянии и длительное время не мог составить примерный план действий.

"Это было действительно чем-то новым. Никто никогда не видел ничего подобного", — рассказал пассажир рейса и очевидец происходящего Дэмиен Ли. Он рассказал, что в течение часа после обнаружения неисправности вокруг самолета собралось по меньшей мере 15 человек, среди которых были даже представители службы защиты животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Переворачивают дом и сбрасывают вазоны" - семейная пара показала домашних енотов

Проблема решилась после того, как механики предложили снять некоторые панели самолета. Зверька удалось освободить, после чего спасенное животное убежало.

В связи с происходящим рейс AC1126 был задержан на несколько часов. Вылет должен был произойти в 14:50, а достать енота из вентиляции удалось только в 20:30 по местному времени. Авиакомпания в качестве компенсации предоставила пассажирам бесплатные ваучеры на еду в аэропорту, а также скидку на следующий перелет.

Двое енотов устроили погром в магазине. Ущерб от погрома в магазине оценивается в почти 50 тысяч гривен.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Енот устроил задержку рейса на 6 часов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Коко Шанель добавляла в духи внутрености кашалота

Led Zeppelin установили мировой рекорд на провинциальном стадионе

9 мая обязали проводить с советским флагом

Самое читаемое
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
16
 Просмотров: 53149
Назвали пенсию, которую будут иметь украинцы с минималкой
Назвали пенсию, которую будут иметь украинцы с минималкой Просмотров: 42063
Настя Каменских показала фото из спортзала
Настя Каменских показала фото из спортзала
4
 Просмотров: 31356
Попрощались с 19-летним десантником, который умер при загадочных обстоятельствах
Попрощались с 19-летним десантником, который умер при загадочных обстоятельствах
7
 Просмотров: 29601
Наиболее солнечная звезда страны: Настя Каменских празднует 31-й день рождения
Наиболее солнечная звезда страны: Настя Каменских празднует 31-й день рождения
29
 1 Просмотров: 20790
Больше всего комментируют
63
Судят монаха-блогера за георгиевскую ленточку
14
В Украине переименуют сразу две области
10
В России задержали более 1000 митингующих. Среди них - малолетние дети
6
В Киеве активисты задержали бразильского боевика Лусварги, который воевал на Донбассе
4
Вокруг Шулявского моста разгорелся скандал
Голосов: 2215
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua