Енот устроил задержку рейса на 6 часов

В Канаде енот задержал рейс. Фото: Корреспондент.net

Енот спрятался в шланге блока кондиционирования воздуха транспортного средства. В результате сильного потока воздуха животное подняло в вентиляционную систему самолета авиакомпании Air Canada в аэропорту Торонто, что вызвало задержку рейса более чем на шесть часов.

Сотрудники аэропорта обнаружили зверька только после того, как началась подготовка летательного аппарата к работе. После подключения блока кондиционирования к самолету обнаружились проблемы в работе системы Embraer E190, после чего были вызваны механики для устранения неисправности. Об этом сообщает CBC.

Очевидцы сообщили, что персонал находился в шоковом состоянии и длительное время не мог составить примерный план действий.

"Это было действительно чем-то новым. Никто никогда не видел ничего подобного", — рассказал пассажир рейса и очевидец происходящего Дэмиен Ли. Он рассказал, что в течение часа после обнаружения неисправности вокруг самолета собралось по меньшей мере 15 человек, среди которых были даже представители службы защиты животных.

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Проблема решилась после того, как механики предложили снять некоторые панели самолета. Зверька удалось освободить, после чего спасенное животное убежало.

В связи с происходящим рейс AC1126 был задержан на несколько часов. Вылет должен был произойти в 14:50, а достать енота из вентиляции удалось только в 20:30 по местному времени. Авиакомпания в качестве компенсации предоставила пассажирам бесплатные ваучеры на еду в аэропорту, а также скидку на следующий перелет.

Двое енотов устроили погром в магазине. Ущерб от погрома в магазине оценивается в почти 50 тысяч гривен.