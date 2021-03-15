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понедельник, 15 марта 2021 13:26

Экзотический питомец: девушка живет с пантерой
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Девушка выходила пантеру и забрала ее домой в качестве домашнего любимца.
Фото: luna_the_pantera
Девушка выходила пантеру и забрала ее домой в качестве домашнего любимца.
Девушка выходила пантеру и забрала ее домой в качестве домашнего любимца.
Девушка выходила пантеру и забрала ее домой в качестве домашнего любимца.
Девушка выходила пантеру и забрала ее домой в качестве домашнего любимца.

Пантера по кличке Луна, в отличие от своих родственников, не проживает в зоопарке или на африканском континенте. Живет полноценной и счастливой жизнью вместе с собакой и человеком.

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Все началось с того, что от пантеры, которая родилась в одном из зоопарков Сибири, отказалась мать. Животное могло умереть, если бы его не выходила женщина. Она имела определенный опыт в обращении с кошками такого размера, поэтому решила помочь и Луне. Со временем настолько привыкла к животному, что не смогла бросить в зоопарке и выкупила его оттуда.

Теперь Луна живет дома вместе с женщиной и собакой. Придерживается специальной диеты, принимает все необходимые витамины и регулярно выходит на прогулки вместе с четвероногим другом.

Крокодил целиком проглотил 8-летнего мальчика, когда тот плавал в реке со своим младшим братом. На ребенка напали в индонезийской провинции Восточный Калимантан.

boredpanda.com
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15
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