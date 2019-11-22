Эксперимент "Вселенная-25": как рай может стать адом

В условиях чрезмерной перенаселенности привычные модели поведения живых существ неизбежно дают сбой и ведут к двум смертям – духа и плоти.

Представьте себе райские условия: неограниченные запасы еды и питья, отсутствие хищников и болезней, достаточный простор для размножения. Но обитателями рая будут не люди, а мыши. Однако рай вскоре опустел: вся колония мышей вымерла. Почему это произошло? И какие уроки из этого должно вынести человечество?

Американский ученый-этолог Джон Кэлхун провел ряд экспериментов в 60-70-х годах двадцатого века. И хотя в качестве подопытных Кэлхун всегда выбирал грызунов, конечной целью исследований всегда было предсказание будущего для человеческого общества. Свой самый известный эксперимент, заставивший задуматься о будущем целое поколение, он провел в 1968 году совместно с Национальным институтом психического здоровья.

Мышиный рай для всех

Кэлхун попытался проанализировать, как высокая плотность населения влияет на поведение людей. Это была эпоха кризиса. Социологов и антропологов волновал ключевой вопрос: не слишком ли быстро мы размножаемся как вид?В куб площадью 12 квадратных метров поместили 4 пары мышей. В кубе поддерживалась оптимальная температура и чистота. Мыши имели неограниченный доступ к еде, воде, а также материалу для строительства гнезд.

По подсчетам Кэлхуна, в баке могли проживать 9500 тысяч особей одновременно. Первые поселенцы стали с воодушевлением совокупляться. Этот отрезок времени ученый назвал стадией А. Следующая – стадия В – началась с момента рождения первых детенышей. Мыши плодились со страшной скоростью. Число грызунов удваивалось каждые 55 дней. Однако на 315 день эксперимента скорость размножения внезапно замедлилась почти втрое. Теперь на удвоение численности популяции требовалось как минимум 145 дней. Это свидетельствовало о наступлении следующей фазы – С.

К этому моменту до сих пор мирное сообщество мышиного рая существенно изменилось. Внутри мышиного социума сформировалась кастовая иерархия, возглавляемая старшими особями. Старые мыши внезапно стали проявлять садистские наклонности: кусали молодых мышей за хвосты, вступали в беспричинные драки. Их жестокость привела к тому, что искусанный молодняк сформировал касту отверженных, которым не нашлось места в стае. "Главари" то и дело провоцировали молодежь на драки, сгоняя молодых самцов в центр резервуара. Молодые мыши дрались, а затем теряли силы и впадали в депрессию.

Впрочем, несмотря ни на что мыши продолжали плодиться. Численность популяции по-прежнему возрастала. А вместе с ней возрастала и неконтролируемая агрессия ее членов.

Каннибализм, гомосексуализм, красота, смерть

Постепенно у затравленного молодняка стало пропадать желание защищать самок и спариваться. Поведение самок тоже изменилось. Лишившись защиты обессиленных самцов, они и сами стали агрессивными. Теперь защита потомства превратилась для них в непосильный груз. Дело дошло до каннибализма. Самки пожирали собственных детенышей и уходили в мышиный монастырь – перебирались в верхние гнезда и отказывались от размножения.

На этом фоне бурно расцвела гомосексуальность. Покусанные самцы спаривались с такими же несчастными самцами, а самки с самками. И все равно в мышином раю еще оставались особи, которые отчаянно сопротивлялись всеобщему безумию и продолжали бороться за выживание вида.

Самый страшный период в истории рая начался с того момента, когда в сообществе грызунов появились мыши, которые вообще отказались от каких-либо социальных контактов и стали заниматься только собой – ели, спали, чистили шкурки. Кэлхун назвал таких мышей "красивыми". Они действительно мало походили на ободранных изгоев, которые еще пытались постоять за жизнь колонии.

Тут-то и наступила фаза D – фаза смерти. Изможденный побоями молодняк полностью отказался от сопротивления и всех социальных контактов. Престарелые особи жили дольше молодых и не собирались освобождать насиженных мест. Мышиный рай погрузился в депрессию. Процесс воспроизводства окончательно прекратился. Популяция мышей начала стремительно вымирать.

Кэлхун предположил, что если измученных драками мышей вернуть в прежние условия, социальные отношения восстановятся. Он вынул из общего резервуара четыре пары мышей и поместил их в отдельный бак, пытаясь запустить рай сначала. Однако это ничего не изменило. Грызуны продолжали вести себя неадекватно. Способность к полноценному развитию и репродуктивному поведению оказалась утрачена безвозвратно.

Когда численность популяции снизилась до 122 особей, умерла последняя самка репродуктивного возраста. Оставшиеся в живых по-прежнему не хотели как-либо взаимодействовать друг с другом.

Эксперимент завершился в день смерти последнего обитателя мышиной утопии – на 1780 день опыта, в июле 1968 года. Кэлхун повторил тот же самый опыт в 25 резервуарах. Результаты всех 25 экспериментов в точности повторяли друг друга. Все они завершились полным вымиранием популяции.

Появление деструктивного поведения в условиях перенаселенности Кэлхун назвал "поведенческой воронкой". "Поведенческие паттерны (модели) мышей можно трактовать ровно так же, как и человеческие, а значит, людской рай невозможен, как и мышиный" - говорил Кэлхун. В условиях чрезмерной перенаселенности привычные модели поведения живых существ неизбежно дают сбой и ведут к двум смертям – духа и плоти.

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Джон Кэлхун создал по результатам эксперимента теорию двух смертей. "Первая смерть" — это смерть духа, когда идет отказ от сложных поведенческих паттернов. После наступления "первой смерти" физическая смерть ("вторая смерть" по терминологии Кэлхуна) неминуема и является вопросом недолгого времени. В результате "первой смерти" значительной части популяции вся колония обречена на вымирание даже в условиях "рая".

Однажды Кэлхуна спросили о причинах появления группы грызунов "красивые". Кэлхун провел прямую аналогию с человеком, пояснив, что ключевая черта человека, его естественная судьба — это жить в условиях давления, напряжения и стресса.

"Телесная", или вторая смерть у человека, то есть гибель его тела, – писал Кэлхун, – не имеет ничего общего с его "духовной гибелью", которая происходит в тот момент, когда человек соревнуется с другими членами его популяции для занятия определенной социальной роли и не преуспевает в этой деятельности".