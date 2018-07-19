 
Ексклюзивы
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 459
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 5310
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 954
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2898
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3537
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 130909
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 819
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2079
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1656
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 909
Фото
Все фото
21
16
17
8
8
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
Показали, почему работа фотографом дикой природы самая лучшая в мире
Показали, почему работа фотографом дикой природы самая лучшая в мире
Фотограф показал людей с уникальным геном
Фотограф показал людей с уникальным геном
Украинец рассказал о службе во французском легионе
Украинец рассказал о службе во французском легионе
Собаки-шкодники: как животные молча просят прощения
Собаки-шкодники: как животные молча просят прощения
Видео
Все видео
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море
Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море
Показали видео демонстрационного полета Ан-178 из кабины пилота
Показали видео демонстрационного полета Ан-178 из кабины пилота
На 66 метров в глубину: украинец установил новый рекорд
На 66 метров в глубину: украинец установил новый рекорд
Вегана осудили за любовь к свинье
Вегана осудили за любовь к свинье
Интервью
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 459
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 396
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2898
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1584
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3465
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 июля 2018
Просмотров: 54
Наші й чужі
Якось зранку в кіоску беру собі каву і, поки вона вариться, відчуваю у себе за спиною чиєсь настирливе пузо. Так, наче там бовтається великий живий ...
четверг, 19 июля 2018 17:50

Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
21

  Комментировать

Советское автомобильное строительство активно развивалось с 1929 по 1991 год. Появилось немало марок авто популярных и поныне: "Волга", "Зил", "Запорожец", "Жигули", "Москвич".

Правда, в большинстве случаев форма и внешний вид автомобилей - это было сплошное пиратство и заимствования с Запада. Впрочем, это не мешало советскому автопрому рекламировать собственные автомобили за рубежом. Для этого были созданы ряды плакатов. Их подборку выложил на Livejournal пользователь watermelon83.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генсек подарил американской школьнице самовар и шкатулку

"Я, товарищи, ездил когда-то на "Волге". Было ощущение как будто плывешь на самодельном плоту по бурной реке. До сих пор не понимаю, зачем там руль? Другое дело "Запорожец". Он был комический. Ездил, но как его заводили! Со страхом подходил к нему сзади и запускал мотор этим ужасным рычагом! Двор в это время ненадолго становился аэропортом", - написал автор.

Предлагаем читателям Gazeta.ua посмотреть подборку рекламных плакатов советских автомобилей для заграницы:

Довольные владельцы "Жигулей" на советском рекламном плакате агитируют жителей Запада покупать этот "чудесный" автомобиль
Фото: www.livejournal.com
Автомобили марки "Зил" были очень популярные в СССР. Однако так и не стали затребованы за границей
"Лади" сравнивается с ястребом. В СРСР как бы намекали, что машина такая же быстрая и мощная
"Москвич" - в СССР про него мечтал едва не каждый мужчина
Довольная пара сидит на лестнице. Очевидно рядом с недавно купленным авто

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице нашли фотоальбомы советского партизана

Работники Института языкознания Академии наук УССР разрабатывали нормы и рекомендации по употреблению украинских слов. В украинском языке убирали слова, которые указывали на его оригинальность и свидетельствовали об отличие от российского. Говорили, что очищают язык от архаичных, устаревших и искусственных элементов и канцеляризмов. Язык считали оружием для борьбы против "националистической архаизации, примитивизма и обособленности".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Извращенная любовь и трансплантация мозга: тайны Майкла Джексона раскрыл его убийца

Самое читаемое
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
32
 Просмотров: 149414
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 1 Просмотров: 74623
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 63929
&quot;Посмотрела в глаза злу&quot; - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
 Просмотров: 55597
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
9
 Просмотров: 55256
Интересно
"За пять копеек" проехать не получится: рассказали о первой платной дороги в Украине
"За пять копеек" проехать не получится: рассказали о первой платной дороги в Украине 1 Просмотров: 3492
Извращенная любовь и трансплантация мозга: тайны Майкла Джексона раскрыл его убийца
Извращенная любовь и трансплантация мозга: тайны Майкла Джексона раскрыл его убийца
 Просмотров: 216
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
 Просмотров: 27
Показали, почему работа фотографом дикой природы самая лучшая в мире
Показали, почему работа фотографом дикой природы самая лучшая в мире
16
 Просмотров: 2944
Развенчали миф о пользе алкоголя в умеренных дозах
Развенчали миф о пользе алкоголя в умеренных дозах Просмотров: 7489
Больше всего комментируют
9
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
8
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
7
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
7
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
5
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Голосов: 268
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua