Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей

Советское автомобильное строительство активно развивалось с 1929 по 1991 год. Появилось немало марок авто популярных и поныне: "Волга", "Зил", "Запорожец", "Жигули", "Москвич".

Правда, в большинстве случаев форма и внешний вид автомобилей - это было сплошное пиратство и заимствования с Запада. Впрочем, это не мешало советскому автопрому рекламировать собственные автомобили за рубежом. Для этого были созданы ряды плакатов. Их подборку выложил на Livejournal пользователь watermelon83.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генсек подарил американской школьнице самовар и шкатулку

"Я, товарищи, ездил когда-то на "Волге". Было ощущение как будто плывешь на самодельном плоту по бурной реке. До сих пор не понимаю, зачем там руль? Другое дело "Запорожец". Он был комический. Ездил, но как его заводили! Со страхом подходил к нему сзади и запускал мотор этим ужасным рычагом! Двор в это время ненадолго становился аэропортом", - написал автор.

Предлагаем читателям Gazeta.ua посмотреть подборку рекламных плакатов советских автомобилей для заграницы:

Фото: www.livejournal.com

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице нашли фотоальбомы советского партизана

Работники Института языкознания Академии наук УССР разрабатывали нормы и рекомендации по употреблению украинских слов. В украинском языке убирали слова, которые указывали на его оригинальность и свидетельствовали об отличие от российского. Говорили, что очищают язык от архаичных, устаревших и искусственных элементов и канцеляризмов. Язык считали оружием для борьбы против "националистической архаизации, примитивизма и обособленности".