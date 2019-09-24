Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 5715
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 8631
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2205
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 504
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3078
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3537
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1485
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 396
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1314
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3375
Фото
Все фото
21
33
3
9
4
Держат в напряжении: показали наиболее нелепые интерьеры уборных
Держат в напряжении: показали наиболее нелепые интерьеры уборных
Сортировка мусора и электро-музыка: впервые состоялся масштабный экологический фестиваль
Сортировка мусора и электро-музыка: впервые состоялся масштабный экологический фестиваль
Студентка мечтает стать обладательницей самых пышных губ в мире
Студентка мечтает стать обладательницей самых пышных губ в мире
&quot;Хорошая фоторыбалка вышла&quot;: сеть в восторге от встречи хищной птицы с дроном
"Хорошая фоторыбалка вышла": сеть в восторге от встречи хищной птицы с дроном
За чашкой кофе: прошли музыкальные джазовые завтраки
За чашкой кофе: прошли музыкальные джазовые завтраки
Видео
Все видео
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Блогерка заработала почти $ 100 тыс. фотографируя свой длинный язык
Блогерка заработала почти $ 100 тыс. фотографируя свой длинный язык
Пушистый вор удивляет находчивостью
Пушистый вор удивляет находчивостью
Страшная добыча - пенсионеры вытащили из воды аллигатора
Страшная добыча - пенсионеры вытащили из воды аллигатора
Впервые сняли на видео редкого кальмара
Впервые сняли на видео редкого кальмара
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 207
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5499
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5337
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31428
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2019
Просмотров: 693
Мусьє Степан
Донька показує фотографії, які зробила влітку в мовному таборі в Брюгге. — А хто цей хлопчина? — запитую. — Це Грегоріос ...
вторник, 24 сентября 2019 14:26

Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube

  Комментировать
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Гвалдимир прибился к берегам Норвегии весной Фото: ТСН

В заливе Хаммерфест в Норвегии кит-белуха выбил из рук каякера Иоахима Ларссена камеру GoPro. Кит нырнул за камерой до дна, а затем вернул хозяину.

Самец белухи по кличке Гвалдимир стал местной знаменитостью. Он время от времени появляется в заливе. Белуха плыла за каякером, а тот снимал ее на видео. Гвалдимир вибил GoPro из рук и она опустилась на дно, пишет ТСН.

За несколько секунд белуха нырнула за камерой и вернула ее Ларссен, выбросив в лодку. Уникальные кадры были сняты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нечеловеческий восторг" - Ди Каприо высказался в отношении России

Гвалдимир прибился к берегам Норвегии весной. На нем была была прикреплена камера, которую впоследствии сняли. На ремнях, которыми была привязана камера, обнаружили надпись "оборудование Санкт-Петербурга". Норвежские военные предположили, что белуха могла бежать из российского флота, где китов приручают и тренируют, чтобы использовать их как разведчиков.

В российском городе Владивосток в Приморском океанариуме погибла белуха. Млекопитающее проживало в открытом резервуаре, который был огорожен сеткой, сообщает "РИА Новости".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
сентября

В Киеве взорвали крупнейший небоскреб

29 пассажиров автобуса сгорели заживо

Фестиваль завершили запрещенной песней

Министр обратился к духовенству

Папа Римский попросил прощения у ученого

Самое читаемое
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
15
 1 Просмотров: 57876
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой Просмотров: 27326
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
5
 Просмотров: 18567
Князев прокомментировал задержание жены с ‎€650 тыс.
Князев прокомментировал задержание жены с ‎€650 тыс. 1 Просмотров: 16668
Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги
Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги
 Просмотров: 15417
Интересно
Трамп объяснил, почему не получил Нобелевскую премию
Трамп объяснил, почему не получил Нобелевскую премию Просмотров: 117
Netflix выпустил детектив, где события разворачиваются в 3 комнатах
Netflix выпустил детектив, где события разворачиваются в 3 комнатах Просмотров: 441
Держат в напряжении: показали наиболее нелепые интерьеры уборных
Держат в напряжении: показали наиболее нелепые интерьеры уборных
21
 Просмотров: 2367
Сортировка мусора и электро-музыка: впервые состоялся масштабный экологический фестиваль
Сортировка мусора и электро-музыка: впервые состоялся масштабный экологический фестиваль
33
 Просмотров: 135
Блогерка заработала почти $ 100 тыс. фотографируя свой длинный язык
Блогерка заработала почти $ 100 тыс. фотографируя свой длинный язык
 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
3
Богдан "переплюнул" Зеленского в зарплате
2
Новый министр культуры прокомментировал связь с олигархом Пинчуком
2
Студентка мечтает стать обладательницей самых пышных губ в мире
2
"Может, еще и за визитку Яроша откроете?" – сети разозлило дело ГБР против Парубия
2
Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину
Голосов: 237
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua