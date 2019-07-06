Допомагають схуднути та продовжують життя: користь від поцілунків

Всемирный день поцелуев отмечается 6 июля Фото: события, искусство, жизнь

6 июля отмечается Всемирный день поцелуев.

Поцелуи - это не только проявление теплых и нежных чувств, но и полезный процесс, который помогает человеку.

ТОП-5 фактов о пользе поцелуев.

Омолаживают. Во время поцелуя задействуются около 30 мышц лица. Это является отличной профилактикой морщин и других возрастных изменений на лице.

Расслабляют. Во время поцелуя в организме человека повышается уровень гормона окситоцина - природного расслабляющего химического вещества организма. Кроме этого увеличивается количество эндорфинов и допамина. Они усиливают влечение к партнеру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поцелуй длиной в двое суток, - рекорды, затмевающие ум

Помогают похудеть. Во время страстного поцелуя, по разным исследованиям, человек сжигает от 2 до 6 калорий в минуту.

Помогают при мигрени. Они обладают способностью расширять сосуды, как результат, восстанавливают кровоток, способны расслаблять и избавиться от головной боли.

Продлевают жизнь. По данным исследований, мужчины, которые целуют своих жен перед работой, живут на пять лет дольше, зарабатывают на 20-30% больше и реже попадают в ДТП. Все потому, что поцелуй улучшает работу мозга и помогает мыслить более позитивно.

Всемирный день поцелуев придумали в XIX веке в Великобритании. 20 лет назад праздник официально утвердили Организацией Объединенных Наций.