Добрые глаза и веселый нрав: фотограф делает моделей с бездомных собак

Роберт Альт создал фотопроект с бездомными животными "Everydaystray". Для этого три месяца путешествовал по Европе.

Сейчас мужчина живет в Афинах в Греции. Там работает в приюте для больных собак, пишет boredpanda.com.

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С помощью своих снимков Альт хочет показать преимущества уличных собак. Убедить людей не покупать животных, а брать их из приютов. Так дать им шанс быть счастливыми.

Фото: robert alt/boredpanda.com

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