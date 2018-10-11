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пятница, 12 октября 2018 02:24

Добрые глаза и веселый нрав: фотограф делает моделей с бездомных собак
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Роберт Альт создал фотопроект с бездомными животными "Everydaystray". Для этого три месяца путешествовал по Европе.

Сейчас мужчина живет в Афинах в Греции. Там работает в приюте для больных собак, пишет boredpanda.com.

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С помощью своих снимков Альт хочет показать преимущества уличных собак. Убедить людей не покупать животных, а брать их из приютов. Так дать им шанс быть счастливыми.

Роберт Альт создал фотопроект с бездомными животными "Everydaystray"
Фото: robert alt/boredpanda.com
Роберт Альт создал фотопроект с бездомными животными "Everydaystray"
Роберт Альт создал фотопроект с бездомными животными "Everydaystray"
Роберт Альт создал фотопроект с бездомными животными "Everydaystray"
Роберт Альт создал фотопроект с бездомными животными "Everydaystray"

7 октября 2018 года Георгий Березиани, 62 года, из Грузии нашел на улицах Тбилиси своего пса Джорджа. Пес потерялся 3 года назад. Все это время хозяин не переставал его искать.

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