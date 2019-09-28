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Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни

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По большому пальцу можно довольно многое сказать о человеке и его характере. Верхний сустав отвечает за волевые качества, второй ответственен за логику, на третьем лежит груз сердечных дел. Длина суставов говорит о степени выраженности в характере человека этих качеств.

Если человек постоянно прячет свой большой палец, он хочет скрыть от окружающих свою истинную сущность. Между первым и вторым суставом есть узел независимости, ниже него находится узел симметрии. По форме узлов можно делать выводы о развитии тех или иных качеств.

Посмотрите на рисунок, выберите максимально похожий на ваш большой палец.

 

1. Обе половины примерно одинаковы по размеру

Если на вашем большом пальце обе фаланги примерно одинаковой длины, это говорит о том, что вы уравновешенный и спокойный человек. Поскольку вы не склонны проявлять свои чувства и показывать эмоции, вашему близкому человеку порой бывает довольно сложно понять вас, что не может его не разочаровывать.

Вам не нравятся драмы, вы любите, когда все спокойно и стабильно. Это порой смущает вашего партнера. Дайте ему возможность понять и узнать, что вы на самом деле к нему испытываете, и это обязательно улучшит ваши отношения.

2. Верхняя фаланга больше нижней

Эта особенность говорит о том, что вы безнадежный романтик, к тому же еще и очень верный. Когда вы в отношениях, вы отдаетесь своему партнеру полностью, вы ему верны и любите его всей душой. Но, к сожалению, порой ваш страстный характер подавляет близкого человека, потому что он не получает того личного пространства, в котором нуждается каждый из нас.

3. Верхняя фаланга меньше нижней

Вы очень надежный и честный партнер. Вы умеете контролировать свои эмоции и делаете это. Вам нравится логически рассуждать, в большинстве случаев вы принимаете решение, слыша голос разума, а не чувств. Более того, будучи в отношениях, вы никогда не торопитесь с принятием какого-либо решения, все происходит очень медленно. Это, в свою очередь, огорчает вашего близкого человека.

Интересные факты о пальцах человека

1. Нет ни одного человека, у которого были бы прямые пальцы. Указательный, безымянный и мизинец чуть-чуть искривлены. Они будто смотрят на средний палец, который, в свою очередь, сам может быть искривлен в разные стороны.

2. Пальцы – это одна из невероятно чувствительных частей нашего тела. Они умеют улавливать колебания, амплитудой около 0,002 мм.

3. Кровь для анализа берут только из безымянного пальца. Кожа на нем становится более грубой, потому что он принимает меньшее участие в каких-либо действиях. Боль от прокола не такая сильная.

Мизинец же напрямую соединяется с оболочками кисти, поэтому и не является пригодным для забора крови. Есть вероятность занесения инфекции, которая очень быстро распространится по руке.

4. Если длина указательного пальца такая же, как и длина безымянного, то это признак азартного человека. Хозяева чересчур короткого безымянного пальца обладают склонностью к убийства. В особенности это свойственно тем людям, у которых этот палец еще и выглядит уродливо.

5. Подвижность мизинца у человека выдает его ораторские способности. Такая личность одарена от природы, а также обладает сильным и независимым характером.

6. Подвижные пальцы говорят о том, что человек мыслящий и умный, если же пальцы наоборот, плохо развитые, то значит их владелец не очень умен.

7. Люди с длинными пальцами бывают более старательными, вдаются в детали, но люди с короткими пальцами, особенно узловатыми, лучше видят общую картину. Поэтому самые лучшие руководители, администраторы, директора, военачальники – это люди с короткими пальцами. Человек с длинными пальцами для роли руководителя непригоден, несмотря на то, что он вдумчивее, заботливее, мягче в общении, терпеливее и спокойнее. Но чересчур короткие пальцы говорят об умственной отсталости своего владельца, в слишком длинные выдают тех, кто всего боится, теряется в мелочах и не обладает широтой мышления.

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