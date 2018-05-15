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Дети проехались на спине питона: опубликовали шокирующее видео

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Дети проехались на спине питона: опубликовали шокирующее видео
Девочки проехались верхом на спине питона Фото: кадр из видео

Пользователей сети поразило видео, как две девочки катаются на спине гигантского питона в Индонезии.

Змея, о которой идет речь, является одной из самых длинных и самых тяжелых в мире. Животное не ядовитое, но способное проглотить человека, пишет Daily Mail.

Видео опубликовали в Youtube. На нем маленькая девочка с косичками уверенно сидит на питоне и улыбается. За ней можно увидеть еще одну девочку - в кофточке с желтыми рукавами. Она прислоняется к змее и также улыбается в камеру.

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В комментариях пользователи сети раскритиковали родителей детей.

"Змея – это дикое животное! Если в один прекрасный день эти дети окажутся в животе змеи, родители могут винить только себя, а не змею", - написала в комментариях Seasaen Tha.

"Это очень опасно. Дети не понимают этого, но родители должны о них заботиться", - добавил пользователь под ником Jack Changii.

52-летнему фотографу Доду Моррисону удалось запечатлеть на своих снимках купание медвежонка по кличке Хэмиш. Это первый полярный медведь, родившийся в Великобритании за последние 25 лет.

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Дата
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