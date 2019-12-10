Десантники показали свой ботанический сад

Фото: Валерий Шмаков

Десантники из Львовской 80 десантно-штурмовой бригады имеют свой ботанический сад.

Занимается садом младший сержант Людмила Пушкин.

"Оранжерея осталась нам в наследство от 7-го полка. Основали сад во второй части 1970-х. Самая старая - пальма. Ее посадили в 1976-м. Есть еще и драцены, араукария, юкка, инжир, фикусы, красули, стрелиция, статифилум, агава. Монстера - одна ​​из крупнейших растений. Отцвела недавно. Опытом и советами обмениваемся с львовскими ботаническими садами", - говорит женщина. Людмила Пушкин занимается садом в свободное от военных обязанностей время. К работе привлекают военных.

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Ко Дню вооруженных сил Украины военные организовали акцию "Один день в армии". Заинтересованные жизнью армии и те, кто хотят вступить в ряды Вооруженных сил Украины, имели возможность прожить целый день, как солдаты, во Львовской 80-й десантно-штурмовой бригаде. Зато участники приобрели подарки детям погибших воинов в войне на Донбассе.