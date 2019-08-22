"Чуть не ус*ался" – сеть подорвало видео с Кошевым и новым "Зеленским"

Юрий Великий подошел к Кошевому сзади и голосом Зеленского сказал: "Что это значит, ты не знаешь, кто?". Фото: Instagram

Участник "95 квартала" Евгений Кошевой и пародист президента Украины Владимира Зеленского Юрий Великий смешно ответили на вопросы подписчиков в Instagram о том, кто из них главный.

Видеоблог "Квартал" снял после выступления в Одессе. Ролик опубликовали на YouTube-канале коллектива.

Так, один из поклонников спросил: стал ли теперь Кошевой главным среди всех в компании.

Во время записи Юрий Великий подошел к Евгению сзади и голосом Зеленского сказал: "Что это значит, ты не знаешь, кто?".

"Господи, я чуть не ус*ался!" - воскликнул Кошевой, после чего компания залилась смехом.

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Впервые Юрий Великий спародировал Зеленского в Одессе на концерте студии "95 квартал".