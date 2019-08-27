Что-то пошло не так: показали забавных животных с причудливыми прическами

Фото: brightside.me

Домашние животные — неотъемлемая часть нашей жизни. Однако иногда они становятся для своих хозяев не только друзьями, но и объектом шуток и экспериментов.

Домашних животных, хозяева которых решили поэкспериментировать со стилем своих четырехлапых пушистиков, показал Bright Side.

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Наука утверждает, что животные не обладают чувством юмора. Однако, несмотря на некоторых братьев наших меньших, становится трудно поверить в правильность таких выводов. Ведь именно домашние любимцы способны заставить человека улыбаться так, как не способен никто другой. Просмотра одной посвященной животным фотоподборки достаточно, чтобы мгновенно поднять настроение.