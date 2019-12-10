Что украинцы искали в Google в этом году

Google Zeitgeist - это топ запросов года по динамике популярности Фото: rbc.ua

Компания "Google Украина" каждый год представляет результаты исследования по поисковой активности пользователей всего мира.

Google Zeitgeist - это топ запросов года по динамике популярности. В рейтинги попадают запросы, которые на протяжении года росли быстрее всего. Они показывают всплески интереса пользователей к событиям, персонам, темам.

Топ-запросы года: Игра престолов 8 сезон; Зеленский; Юлия Началова; Заворотнюк; Результаты выборов 2019; Децл; Чернобыль; Дебаты; Порошенко; Евровидение 2019.

Персона года: Владимир Зеленский; Анастасия Заворотнюк; Петр Порошенко; MARUV; Потап; Игорь Смешко; Игорь Коломойский; Билли Айлиш; Валерий Легасов; Алла Мазур.

Утраты года: Юлия Началова; Децл; Алла Вербер; Люк Перри; Карл Лагерфельд; Дарья Лукьяненко; Камерон Бойс; Вилли Токарев; Сергей Доренко; Ирина Цывина.

Фильм года: Джокер; Мстители: Финал; Аквамен; Оно 2; Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел; Король Лев; Однажды в Голливуде; Капитан Марвел; Захар Беркут; Как приручить дракона 3.

Сериал года: Игра престолов 8 сезон; Чернобыль; Тайная любовь; Крепостная; ИП Пирогова; Школа. Випускний; Жуки; Ничто не случается дважды; Ранняя пташка; Молодежка 6 сезон.

ТВ-шоу года: Евровидение 2019; Холостяк 2019; Оскар 2019; Право на владу; Голос країни 2019; Топ-модель по-українськи 3 сезон; Одруження наосліп 2019; МастерШеф. Пофесіонали; Танці з зірками 2019; Наречена для тата.

Покупка года: iPhone 11; Автокресло; МАУ билет; Укрзалізниця билет; Бустер; IQOS; Вентилятор; Украина Португалия билеты; Электросамокат; Мини-кондиционер

"Что такое?": Томос; Подагра; Формула Штайнмайера; Вислово; Дебаты; Сонный паралич; Зона 51; Импичмент; NFC; Мажоритарка.

"Почему?": Почему падает доллар?; Почему умер Децл?; Почему умерла Юлия Началова?; Почему Зеленский не пришел на стадион?; Почему взорвался Чернобыль?; Почему в Киеве туман?; Почему скисает молоко?; Почему на Троицу нельзя купаться?; Почему нельзя ходить в туалет ночью?; Почему не работает Инстаграм?.

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"Как?": Как сделать Инстаграм темным?; Как удалить аккаунт Инстаграм?; Как узнать свой номер телефона?; Как проверить себя в списках избирателей?; Как говорят животные?; Орхидея как ухаживать?; Как кушать авокадо?; Как перевести деньги с телефона на телефон?; Как сделать слайм без клея?; Как завязать шнурки?

Поисковик Google опубликовал самые популярные запросы украинцев за 2018 год. Чаще всего искали информацию о "Чемпионате мира 2018" - футбольный чемпионат проходил в России без участия Украины. Персоной года стала погибшая в ДТП актриса Марина Поплавская. Также не менее интересными для них оказались Иосиф Кобзон, Стивен Хокинг, рэпер Xxxtention.