Кобзон и резиновые сапоги: что чаще всего искали украинцы в сети

Поисковик Google опубликовал самые популярные запросы Украинские за 2018.
Что это именно было пишет Сегодня.
Чаще всего искали информацию о "ЧМ 2018" - футбольный чемпионат проходил в России без участия Украины.
Персоной года стала погибшая в ДТП актриса Марина Поплавская. Также не менее интересными для них оказались Иосиф Кобзон, Стивен Хокинг, рэпер Xxxtention.
Список покупок возглавила игрушка Бейблейд. Также тюнеры цифрового телевидения Т2, ж / д и авиабилеты, беспроводные колонки и наушники, резиновые сапоги.
Еще украинцы интересовались, почему задерживают пенсии, чем мясо коровы называется говядиной, а в Одессе выпал желтый снег.
В топе самой востребованной информации был заработок онлайн, уход за орхидеей, покраска яиц на Пасху и удаление страницы в соцсетях.
Биткоины
Вид цифровых денег, стал невероятно популярным в 2017-м. Правда, в 2018 году электронная валюта пошла на спад, и сейчас стоит $ 3482 / штука (было $ 16,5 тыс.).
Кир
Интерес к болезни связана со вспышкой кори в 2018 г.. Минздрав уже насчитал 47 тыс. Больных, в то время как в 2017-м их было 4,7 тыс. Человек.
Томос
Это церковный указ, предоставляющий церкви автономность. В 2018 году в Украине запущен процесс получения Томоса от Вселенского патриархата и создания единой поместной церкви.
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Реинтеграция
Это слово стало популярным в связи с принятым в январе этого года законом о реинтеграции Донбасса. Он предусматривает замену АТО на ОСС и признание Россию на уровне закона страной-агрессором и страной-оккупантом.
NFC
Технология беспроводной передачи данных, используемой при расчете с помощью PayPass, а также Apple Pay и Google Pay.
Дифтерия
Эта острая бактериальная инфекция заинтересовала украинский в основном благодаря тому, что в Украине с начала года зарегистрировано целых 9 случаев заражения, а сама болезнь смертельно опасна.
Томбо
Так пользователи называют девушек с характером дебоширов. Им присущи мужские черты характера и поведения, мальчукового стиль в одежде и круг интересов, традиционно считается характерным для дам.
Ассоциация горных проводников "Ровинь" запустила мобильное приложение "Самоспасатель".
Он предусматривает быстрый поиск людей, в частности детей, потерявшихся на местности (лес, горы, мегаполисы). Если человек потерялась или ей стало плохо (ногу подвернула, не может самостоятельно передвигаться по лесу и т.д.) нажав кнопку в специальном приложении, отправляет автоматически сформированное сообщение близким и родным, а также при необходимости в соответствующие службы (101, 102, 103, 112) в один клик.
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