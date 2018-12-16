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воскресенье, 16 декабря 2018 09:47

Кобзон и резиновые сапоги: что чаще всего искали украинцы в сети

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Кобзон и резиновые сапоги: что чаще всего искали украинцы в сети
Гугл составил шокирующий список поисковых запросов украинцев Фото: kp.ru

Поисковик Google опубликовал самые популярные запросы Украинские за 2018.

Что это именно было пишет Сегодня.

Чаще всего искали информацию о "ЧМ 2018" - футбольный чемпионат проходил в России без участия Украины.

Персоной года стала погибшая в ДТП актриса Марина Поплавская. Также не менее интересными для них оказались Иосиф Кобзон, Стивен Хокинг, рэпер Xxxtention.

Список покупок возглавила игрушка Бейблейд. Также тюнеры цифрового телевидения Т2, ж / д и авиабилеты, беспроводные колонки и наушники, резиновые сапоги.

Еще украинцы интересовались, почему задерживают пенсии, чем мясо коровы называется говядиной, а в Одессе выпал желтый снег.

В топе самой востребованной информации был заработок онлайн, уход за орхидеей, покраска яиц на Пасху и удаление страницы в соцсетях.

Биткоины

Вид цифровых денег, стал невероятно популярным в 2017-м. Правда, в 2018 году электронная валюта пошла на спад, и сейчас стоит $ 3482 / штука (было $ 16,5 тыс.).

Кир

Интерес к болезни связана со вспышкой кори в 2018 г.. Минздрав уже насчитал 47 тыс. Больных, в то время как в 2017-м их было 4,7 тыс. Человек.

Томос

Это церковный указ, предоставляющий церкви автономность. В 2018 году в Украине запущен процесс получения Томоса от Вселенского патриархата и создания единой поместной церкви.

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Реинтеграция

Это слово стало популярным в связи с принятым в январе этого года законом о реинтеграции Донбасса. Он предусматривает замену АТО на ОСС и признание Россию на уровне закона страной-агрессором и страной-оккупантом.

NFC

Технология беспроводной передачи данных, используемой при расчете с помощью PayPass, а также Apple Pay и Google Pay.

Дифтерия

Эта острая бактериальная инфекция заинтересовала украинский в основном благодаря тому, что в Украине с начала года зарегистрировано целых 9 случаев заражения, а сама болезнь смертельно опасна.

Томбо

Так пользователи называют девушек с характером дебоширов. Им присущи мужские черты характера и поведения, мальчукового стиль в одежде и круг интересов, традиционно считается характерным для дам.

Ассоциация горных проводников "Ровинь" запустила мобильное приложение "Самоспасатель".

Он предусматривает быстрый поиск людей, в частности детей, потерявшихся на местности (лес, горы, мегаполисы). Если человек потерялась или ей стало плохо (ногу подвернула, не может самостоятельно передвигаться по лесу и т.д.) нажав кнопку в специальном приложении, отправляет автоматически сформированное сообщение близким и родным, а также при необходимости в соответствующие службы (101, 102, 103, 112) в один клик.

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