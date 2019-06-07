 
Ексклюзивы
1/5
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
Просмотров: 891
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
1 Просмотров: 3790
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 40593
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 405
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 360
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2034
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3078
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5535
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3645
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2232
Фото
Все фото
26
26
23
10
10
Что такое мужской рай: сексуальная реклама всех времен
Что такое мужской рай: сексуальная реклама всех времен
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
Цифровой художник показал уличные фото, которые вдохновляют путешествовать
Цифровой художник показал уличные фото, которые вдохновляют путешествовать
Двигатель Kawasaki, 21 &quot;лошадь&quot; и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Двигатель Kawasaki, 21 "лошадь" и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Видео
Все видео
Готов к стрельбе в любой момент: бойцы показали пулемет "Максим"
Готов к стрельбе в любой момент: бойцы показали пулемет "Максим"
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский хор
Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский хор
Открыли фантастический парк "Звездных войн"
Открыли фантастический парк "Звездных войн"
#VacuumChallenge: люди массово запаковуются в полиэтилен
#VacuumChallenge: люди массово запаковуются в полиэтилен
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 1854
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 3897
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 423
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 513
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1080
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 июня 2019
Просмотров: 567
Вельмі добра
У тій хаті, в яку я з недавніх пір переселився, є вже потроху всього такого, що робить твоє існування затишним. Немає тільки книжок, хоч я й звик, ...
суббота, 08 июня 2019 01:35

Что такое мужской рай: сексуальная реклама всех времен
26

  Комментировать

Эротические образы в рекламе — это зачастую успех кампании. Потому что внимание она точно привлечет.

Рекламщики использовали сексуальность с момента зарождения маркетинга. Наиболее часто в рекламе снимались привлекательные модели разной степени обнаженности. За последние два десятилетия использование все более откровенных сексуальных образов в печатных изданиях стало обычным явлением.

Хорошо это или плохо, но сексуальность считается одним из самых мощных инструментов маркетинга и рекламы в частности. Поэтому, когда делаете рекламу и у вас мало идей, помните общее правило – секс продает. Тем не менее, последнее исследование в Великобритании показывает, что две трети женщин считают, что рекламодатели заходят слишком далеко в употреблении секса в объявлениях, чтобы продать продукт. Использование сексуальных образов в рекламе постоянно подвергается критике от феминисток и консерваторов.

С другой стороны, есть много продуктов, тесно связанных с сексом, например, презервативы, нижнее белье, так что нельзя винить эти компании, использующие сексуальность для продвижения своей продукции.

Иди ко мне (Кольцо эффективности)
Презерватив XXL: действительно большой
Широкоугольные объективы
Реклама крема: для большей сексуальности колен
Курение может повлиять на вашу сексуальную жизнь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что такое мужской рай: сексуальная реклама всех времен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Отец переехал годовалого сына
Отец переехал годовалого сына Просмотров: 38152
&quot;Пропавшее&quot; из Банковой оборудование нашлось
"Пропавшее" из Банковой оборудование нашлось 4 Просмотров: 17920
Оставила предсмертное видео и выпрыгнула из окна
Оставила предсмертное видео и выпрыгнула из окна Просмотров: 17541
Раскрыли полную хронологию убийства мальчика в Переяславе
Раскрыли полную хронологию убийства мальчика в Переяславе Просмотров: 14526
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе 2 Просмотров: 11842
Интересно
Мужчина угадал код сейфа, не могли открыть с 1970-х
Мужчина угадал код сейфа, не могли открыть с 1970-х
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
26
 Просмотров: 5680
Готов к стрельбе в любой момент: бойцы показали пулемет "Максим"
Готов к стрельбе в любой момент: бойцы показали пулемет "Максим"
 Просмотров: 1089
Рассказали о разоблачении российского шпиона, причасного к атаке на Всемирное антидопинговое агентство
Рассказали о разоблачении российского шпиона, причасного к атаке на Всемирное антидопинговое агентство Просмотров: 207
Запорожье будет производить МАЗы
Запорожье будет производить МАЗы Просмотров: 1476
Больше всего комментируют
52
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
28
Активисты пикетируют дом Порошенко
8
Украинцев будут штрафовать за ношение военного камуфляжа
7
Минская шиза - Зеленский и Кучма возмутили соцсети
4
"Пропавшее" из Банковой оборудование нашлось
Голосов: 1702
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua