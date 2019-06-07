Что такое мужской рай: сексуальная реклама всех времен

Эротические образы в рекламе — это зачастую успех кампании. Потому что внимание она точно привлечет.

Рекламщики использовали сексуальность с момента зарождения маркетинга. Наиболее часто в рекламе снимались привлекательные модели разной степени обнаженности. За последние два десятилетия использование все более откровенных сексуальных образов в печатных изданиях стало обычным явлением.

Хорошо это или плохо, но сексуальность считается одним из самых мощных инструментов маркетинга и рекламы в частности. Поэтому, когда делаете рекламу и у вас мало идей, помните общее правило – секс продает. Тем не менее, последнее исследование в Великобритании показывает, что две трети женщин считают, что рекламодатели заходят слишком далеко в употреблении секса в объявлениях, чтобы продать продукт. Использование сексуальных образов в рекламе постоянно подвергается критике от феминисток и консерваторов.

С другой стороны, есть много продуктов, тесно связанных с сексом, например, презервативы, нижнее белье, так что нельзя винить эти компании, использующие сексуальность для продвижения своей продукции.

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