Что раздражает королеву Елизавету

 
Ексклюзивы
1/5
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 153
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 711
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1701
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1773
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1179
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6498
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1647
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 945
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1593
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3195
Фото
Все фото
7
23
22
16
3
Показали лучшие научные фото года
Показали лучшие научные фото года
Без волшебной палочки: художник оживляет каменные глыбы
Без волшебной палочки: художник оживляет каменные глыбы
Наполненные любовью: показали чрезвычайно эмоциональную подборку с собаками
Наполненные любовью: показали чрезвычайно эмоциональную подборку с собаками
Bugatti возродила легендарный гиперкар 90-х
Bugatti возродила легендарный гиперкар 90-х
В Киеве проходит репетиция Марша ко Дню Независимости
В Киеве проходит репетиция Марша ко Дню Независимости
Видео
Все видео
Редкое животное удалось снять на видео
Редкое животное удалось снять на видео
В центре Галактики вспыхнула черная дыра. Астрономы сняли это на видео
В центре Галактики вспыхнула черная дыра. Астрономы сняли это на видео
Блогерка случайно распространила видео, на котором бьет и плюет на свою собаку
Блогерка случайно распространила видео, на котором бьет и плюет на свою собаку
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 3366
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 711
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1701
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6498
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4718
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
16 августа 2019
Просмотров: 342
Нахіба?
Я знав усього кількох людей, чия лайка мене не те що не коробила, а навіть надихала. З них не сипалися мати навсібіч, як котяхи-горошини з кроля ...
суббота, 17 августа 2019 01:35

Что раздражает королеву Елизавету

  Комментировать

  Иногда Королеве Елизавете хочется побыть простым человеком.
Иногда Королеве Елизавете хочется побыть простым человеком.

Елизавета II, как и подобает монаршей особе, на публике ведет себя сдержанно и не позволяет себе каких-либо лишних проявлений эмоций. "Однако есть определенные ситуации, которые могут вывести ее Величество из себя", - рассказывает королевский эксперт автор книг о членах британской королевской семьи Адам Хелликер.

Так, по его словам, ее Величество раздражает, когда люди начинают буквально разбегаться в стороны при ее появлении.

Но кто-нибудь задумывался, что чувствует Королева, когда она входит в помещение, и все присутствующие резко напрягаются и расступаются в стороны? Оказывается, давняя мечта Королевы Елизаветы – попасть на мероприятие инкогнито и разговаривать с каждым, кто попадется ей на пути, при этом не привлекая всеобщего внимания и не наблюдая, как все нервничают в ее присутствии, боясь проронить лишнее слово.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали любимые сериалы Елизаветы II

Еще одна вещь, которая раздражает ее Величество – неизбежное и неловкое молчание, которое наступает, как только она появляется. Принц Гарри даже пошутил об этом в документальном фильме о Елизавете II. Школьникам, прибывшим в Букингемский дворец на экскурсию, герцог Сассекский задал вопрос, успели ли они уже столкнуться с Королевой в коридорах дворца. Получив отрицательный ответ, Гарри сказал: "Если это произойдет, главное – не бойтесь! Хотя вы все равно испугаетесь и запаникуете. Все мы боимся этих моментов".

 

Ее Величество сама является довольно стеснительным человеком. Во избежание неловких ситуаций, Елизавета II часто выступает инициатором более неформального общения. Так, во время одной из встреч с Бараком и Мишель Обама, ее Высочество предложила Мишель "забыть инструкции и поступать так, как хочется", что говорит о желании Королевы побыть иногда простым человеком.

"За величественным и таинственным фасадом - яркая, экспрессивная женщина, - говорит биограф королевской семьи Салли Беделл Смит. - В неофициальной обстановке она, как итальянка: машет руками, глаза сверкают, иногда смеется на весь дворец. Ее Величество наотрез отказывается пристегиваться в автомобиле и надевать шлем, когда ездит на лошади".

Сумочка помогает королеве не только носить все самые важные вещи с собой, но и передавать зашифрованные сообщения своим фрейлинам. В арсенале королевских помощников есть несколько основных сигналов, по которым можно в том числе определить отношение Королевы к собеседнику. Например, если монаршая особа кладет свою сумку на стол во время обеда, это является четким знаком для персонала, что она планирует уйти в течение следующих пяти минут. Если ее сумка стоит на полу, значит, разговор уже успел ей наскучить – это становится сигналом для ее фрейлины, что кто-то должен прийти и спасти Королеву. Также стоит насторожиться, если Королева перекладывает сумку из одной руки в другую. Это еще один признак того, что вы задерживаете ее слишком надолго.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что раздражает королеву Елизавету». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 29025
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава 3 Просмотров: 26742
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
13
 Просмотров: 24562
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 15492
Какие ученики сдали ВНО по украинскому языку и литературе хуже всего
Какие ученики сдали ВНО по украинскому языку и литературе хуже всего 1 Просмотров: 15030
Интересно
Подборка невинных с виду животных, которые запросто могут убить человека
Подборка невинных с виду животных, которые запросто могут убить человека
9
 Просмотров: 522
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
 Просмотров: 3366
Показали лучшие научные фото года
Показали лучшие научные фото года
7
 Просмотров: 3465
Женщина выжила после падения с высоты 1500 метров
Женщина выжила после падения с высоты 1500 метров Просмотров: 891
Без волшебной палочки: художник оживляет каменные глыбы
Без волшебной палочки: художник оживляет каменные глыбы
23
 Просмотров: 7902
Больше всего комментируют
18
Боец ООС был "курьером" Грымчака
3
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
2
"Надо просто перестать стрелять?": 13 обстрелов за сутки. Погиб воин. Что происходит в зоне ООС
2
Возвращение России в ПАСЕ: Рада определилась с приглашением для евродепутатов
1
Летел в Крым: российский лайнер загорелся сразу после взлета
Голосов: 644
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua