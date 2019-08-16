Что раздражает королеву Елизавету

Иногда Королеве Елизавете хочется побыть простым человеком.

Елизавета II, как и подобает монаршей особе, на публике ведет себя сдержанно и не позволяет себе каких-либо лишних проявлений эмоций. "Однако есть определенные ситуации, которые могут вывести ее Величество из себя", - рассказывает королевский эксперт автор книг о членах британской королевской семьи Адам Хелликер.

Так, по его словам, ее Величество раздражает, когда люди начинают буквально разбегаться в стороны при ее появлении.

Но кто-нибудь задумывался, что чувствует Королева, когда она входит в помещение, и все присутствующие резко напрягаются и расступаются в стороны? Оказывается, давняя мечта Королевы Елизаветы – попасть на мероприятие инкогнито и разговаривать с каждым, кто попадется ей на пути, при этом не привлекая всеобщего внимания и не наблюдая, как все нервничают в ее присутствии, боясь проронить лишнее слово.

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Еще одна вещь, которая раздражает ее Величество – неизбежное и неловкое молчание, которое наступает, как только она появляется. Принц Гарри даже пошутил об этом в документальном фильме о Елизавете II. Школьникам, прибывшим в Букингемский дворец на экскурсию, герцог Сассекский задал вопрос, успели ли они уже столкнуться с Королевой в коридорах дворца. Получив отрицательный ответ, Гарри сказал: "Если это произойдет, главное – не бойтесь! Хотя вы все равно испугаетесь и запаникуете. Все мы боимся этих моментов".

Ее Величество сама является довольно стеснительным человеком. Во избежание неловких ситуаций, Елизавета II часто выступает инициатором более неформального общения. Так, во время одной из встреч с Бараком и Мишель Обама, ее Высочество предложила Мишель "забыть инструкции и поступать так, как хочется", что говорит о желании Королевы побыть иногда простым человеком.

"За величественным и таинственным фасадом - яркая, экспрессивная женщина, - говорит биограф королевской семьи Салли Беделл Смит. - В неофициальной обстановке она, как итальянка: машет руками, глаза сверкают, иногда смеется на весь дворец. Ее Величество наотрез отказывается пристегиваться в автомобиле и надевать шлем, когда ездит на лошади".

Сумочка помогает королеве не только носить все самые важные вещи с собой, но и передавать зашифрованные сообщения своим фрейлинам. В арсенале королевских помощников есть несколько основных сигналов, по которым можно в том числе определить отношение Королевы к собеседнику. Например, если монаршая особа кладет свою сумку на стол во время обеда, это является четким знаком для персонала, что она планирует уйти в течение следующих пяти минут. Если ее сумка стоит на полу, значит, разговор уже успел ей наскучить – это становится сигналом для ее фрейлины, что кто-то должен прийти и спасти Королеву. Также стоит насторожиться, если Королева перекладывает сумку из одной руки в другую. Это еще один признак того, что вы задерживаете ее слишком надолго.