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понедельник, 24 августа 2020 06:30

Чипсы изобрели случайно

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Впервые картофельную закуску приготовил темнокожий шеф-повар Джордж Крам в курортном городке Саратога-Спрингс, США. Как и все гениальное - чипсы появились случайно.

Автор: Valeria Boltneva from Pexels
  150 лет назад чипсы были пищей богачей. Их подавали только в дорогих ресторанах.
150 лет назад чипсы были пищей богачей. Их подавали только в дорогих ресторанах.

По одной из версий 24 августа 1853 года один из самых богатых и успешных предпринимателей США Корнелиус Вандербильт посетил ресторан, где работал Крам. Однако мужчина был недоволен толщиной картофеля, который ему подали. Повар рассердился и нарезал овощ невероятно тонко, затем обжарил в большом количестве масла. В результате клиент высоко оценил работу шефа, ведь был в восторге от блюда, которое со временем внесли в меню.

Уже в 1860 году Крам открыл собственное заведение где подавали картофельные чипсы.

Интересные факты:

- Чипсы стали настолько популярными, что в 1950-х годах были продуктом, который чаще всего рекламировали на американском телевидении.

Автор: cottonbro from Pexels
  150 лет назад чипсы были пищей богачей. Их подавали только в дорогих ресторанах.
150 лет назад чипсы были пищей богачей. Их подавали только в дорогих ресторанах.

- Если сначала продавали тонко нарезанный жареный картофель, то в 1969 компания Pringles начала производить чипсы на основе сухого картофельного пюре. Они были одинакового размера и формы. Упаковывались в герметичные пакеты.

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- Известную упаковку-туб популярных чипсов Pringles создал и запатентовал Фред Бор. Он настолько гордился этим, что завещал похоронить его прах в похожей тубе. Так и произошло.

- 150 лет назад чипсы были пищей богачей. Их подавали только в дорогих ресторанах.

Автор: JJ Jordan from Pexels
  150 лет назад чипсы были пищей богачей. Их подавали только в дорогих ресторанах.
150 лет назад чипсы были пищей богачей. Их подавали только в дорогих ресторанах.

- Самые дорогие чипсы продавали в коробках по 5 штук. Стоили такие 56 долларов. Несмотря на бешеную цену, их распродали достаточно быстро. Каждый из пяти чипсов имел свой уникальный вкус.

Пищевая добавка глутамат натрия, которую добавляют в чипсы, вермишель быстрого приготовления, соевый соус, куриный бульон и другую малопитательную пищу, вполне безопасна.

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Дата
24
августа

Чипсы изобрели случайно

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