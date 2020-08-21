Чипсы изобрели случайно

Впервые картофельную закуску приготовил темнокожий шеф-повар Джордж Крам в курортном городке Саратога-Спрингс, США. Как и все гениальное - чипсы появились случайно.
По одной из версий 24 августа 1853 года один из самых богатых и успешных предпринимателей США Корнелиус Вандербильт посетил ресторан, где работал Крам. Однако мужчина был недоволен толщиной картофеля, который ему подали. Повар рассердился и нарезал овощ невероятно тонко, затем обжарил в большом количестве масла. В результате клиент высоко оценил работу шефа, ведь был в восторге от блюда, которое со временем внесли в меню.
Интересные факты:
- Чипсы стали настолько популярными, что в 1950-х годах были продуктом, который чаще всего рекламировали на американском телевидении.
- Если сначала продавали тонко нарезанный жареный картофель, то в 1969 компания Pringles начала производить чипсы на основе сухого картофельного пюре. Они были одинакового размера и формы. Упаковывались в герметичные пакеты.
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- Известную упаковку-туб популярных чипсов Pringles создал и запатентовал Фред Бор. Он настолько гордился этим, что завещал похоронить его прах в похожей тубе. Так и произошло.
- 150 лет назад чипсы были пищей богачей. Их подавали только в дорогих ресторанах.
- Самые дорогие чипсы продавали в коробках по 5 штук. Стоили такие 56 долларов. Несмотря на бешеную цену, их распродали достаточно быстро. Каждый из пяти чипсов имел свой уникальный вкус.
Пищевая добавка глутамат натрия, которую добавляют в чипсы, вермишель быстрого приготовления, соевый соус, куриный бульон и другую малопитательную пищу, вполне безопасна.
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