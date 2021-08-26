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суббота, 28 августа 2021 02:28

Четвероногий модник поражает стильными образами из фильмов
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Горацио прославился стильными костюмами из известных фильмов и книг.
Фото: centrecountylibrary
Четвероногий послушный и спокойный.
Носит даже парики.
Чем покорил тысячи людей со всего мира.
Рыжий проказник предстает в образе Гарри Поттера.

Горацио - рыжий кот, который стал визитной карточкой одной из библиотек в городе Бельфонт, штат Пенсильвания. Чтобы увеличить количество посетителей, владелица заведения Лиза Шаффер превращает четвероногого на героя популярных фильмов или культовых исторических личностей.

Об этом пишет Вoredpanda.

Посетители библиотеки могут увидеть Горацио в костюме Дракулы, волшебника Гарри Поттера или же в платье, как у королевы Великобритании. При этом в любом из образов рыжий модник выглядит очаровательно.

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"Горацио живет со мной, но его вырез из картона находится в нашем главном отделении библиотеки. Он милый и послушный кот. Достаточно спокойный, когда надеваю на него новый костюм или фотографирую", - рассказала Шаффер.

Котенок по кличке Матильда родился в приюте больным. Полноценно жить мешала инфекция верхних дыхательных путей, из-за которой с каждым днем ​​животному становилось все хуже. Шансов на жизнь было мизер, если бы не усилия Эшли Келли. Женщина решила, что котенок будет жить и не важно сколько для этого ей придется приложить усилий.

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