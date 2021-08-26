Четвероногий модник поражает стильными образами из фильмов

Фото: centrecountylibrary

Горацио - рыжий кот, который стал визитной карточкой одной из библиотек в городе Бельфонт, штат Пенсильвания. Чтобы увеличить количество посетителей, владелица заведения Лиза Шаффер превращает четвероногого на героя популярных фильмов или культовых исторических личностей.

Об этом пишет Вoredpanda.

Посетители библиотеки могут увидеть Горацио в костюме Дракулы, волшебника Гарри Поттера или же в платье, как у королевы Великобритании. При этом в любом из образов рыжий модник выглядит очаровательно.

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"Горацио живет со мной, но его вырез из картона находится в нашем главном отделении библиотеки. Он милый и послушный кот. Достаточно спокойный, когда надеваю на него новый костюм или фотографирую", - рассказала Шаффер.

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