Человек с фамилией Хуй стал кандидатом технических наук

10 октября в Одесском национальном политехническом университете вьетнамец Ву Нгок Хуй. В прошлом году мужчина отстоял в суде правильное написание фамилии.

Вьетнамец защитил презентацию на тему "Модели и методы динамического формирования контента в зависимости от характеристик системы приема-передачи". Все члены совета единогласно поддержали диссертанта. Ву Нгок Хуй стал кандидатом технических наук, пишет Украинская правда.

Автор: Думская Автореферат студента

Автор: Думская Автореферат студента ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали лучшее фото дикой природы 2019-го

В 2018-м Киевский районный суд Одессы удовлетворил иск Ву Нгок Хуя, который требовал корректно указать его имя в украинском дипломе. Во вьетнамском паспорте мужчина записан как Vu Ngoc Huy. В украинском виде на жительство имя транслитерировать как Ву Нгок Хуй. В университете его записали с ошибкой – Хыу. "Хуй "в переводе с вьетнамского означает" яркий", "светящийся".