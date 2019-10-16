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среда, 16 октября 2019 14:05

Человек с фамилией Хуй стал кандидатом технических наук

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10 октября в Одесском национальном политехническом университете вьетнамец Ву Нгок Хуй. В прошлом году мужчина отстоял в суде правильное написание фамилии.

Вьетнамец защитил презентацию на тему "Модели и методы динамического формирования контента в зависимости от характеристик системы приема-передачи". Все члены совета единогласно поддержали диссертанта. Ву Нгок Хуй стал кандидатом технических наук, пишет Украинская правда.

Автор: Думская
  Автореферат студента
Автореферат студента
Автор: Думская
  Автореферат студента
Автореферат студента
В 2018-м Киевский районный суд Одессы удовлетворил иск Ву Нгок Хуя, который требовал корректно указать его имя в украинском дипломе. Во вьетнамском паспорте мужчина записан как Vu Ngoc Huy. В украинском виде на жительство имя транслитерировать как Ву Нгок Хуй. В университете его записали с ошибкой – Хыу. "Хуй "в переводе с вьетнамского означает" яркий", "светящийся".
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Дата
16
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