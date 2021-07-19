Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого

Фото: a_street_cat_named_benson

Бенсон - бродячий кот, которому несколько лет назад посчастливилось найти дом в США. Хозяева сразу же заметили впечатляющие внешние данные животного. Начали фотографировать питомца и публиковать снимки в социальных сетях. Это принесло бешеную популярность питомцу. Теперь в Instagram Бенсон имеет более 170 тыс. подписчиков.

Об этом пишет Вoredpanda.

У пушистого целый гардероб эксклюзивной одежды. Она идеально подходит к интерьеру и локациям в которых он позирует. Секрет популярности четвероногого не только в пышных нарядах и милой мордочке, а в том, что каждый, кто смотрит на его фотографию - улыбается.

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Пекинская утка, которую нежно зовут Гертрудой, из США. Пернатая стала известной на просторах интернета благодаря оригинальной прическе, которой ее наградила природа. Поэтому ее сравнивают с Джорджем Вашингтоном, королевой Елизаветой, Альбертом Эйнштейном и многими другими личностями, известными своими волосами.