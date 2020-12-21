Ботаники нашли самую отвратительную орхидею в мире

На Мадагаскаре нашли редкий вид лесной орхидеи, который находится под угрозой исчезновения. Ботаники британского Королевского ботанического сада назвали разновидность растения Gastrodia agnicellus.

Цветку присвоили звание самой отвратительной орхидеи в мире за ее уродливый вид, пишет Business Insider.

Впервые растение нашли 1990-х на юго-востоке острова. После нескольких экспедиций ее отнесли к безлистным орхидеям и только сейчас детально изучили. Описал цветок ботаник Йохан Херманс.

Фото: Рик Буриан/RBG Kew

Орхидея растет под землей в густой лесной подстилке и появляется на поверхности только для выброса семян. Она растет среди мхов и грибов и почти не заметна среди листвы. В отличие от внешнего вида, аромат у цветка приятный. Напоминает запах цитрусовых с нотками розы. Ботаники пытаются понять, как опыляется растение.

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Ученые открыли 20 новых видов животных в боливийских Андах, а также увидели растения и животных, которых не видели десятилетиями и считали вымершими. Среди найденных в долине Зонго животных несколько видов змей, лягушек, орхидей, а также бабочки.