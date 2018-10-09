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вторник, 09 октября 2018 20:00

Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41

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Репортажные фото современной России
Фото: Александр Петросян
Репортажные фото современной России
Репортажные фото современной России
Репортажные фото современной России
Репортажные фото современной России

Российский фотограф Александр Петросян показывает печальную реальность своей родины.

Александр Петросян является одним из лучших мастеров в жанре уличной фотографии. Он обладатель множеством различных наград и премий, его снимки печатают в National Geographic.

Снимает Александр в основном родной Петербург с тех самых пор, как ему, 12-летнему мальчику отец подарил первый фотоаппарат. А вот уже серьезно он занялся фотографией в возрасте 35 лет.

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Его снимки поражают своей атмосферностью и тонким чувством момента. Каждый снимок - это своеобразный букет из человеческих эмоций, городской суеты и суровой повседневности.

Фотограф понимает, что своей работой ему не изменить мир, но надеется, что это поможет людям лучше с ним взаимодействовать.

К жизни Александр относится с юмором, по его словам, он занимается именно репортажами, поскольку не обладает фантазией для постановочных кадров.

Фотограф Евгений Кондаков создал серию снимков для "История России в фотографиях" в 1990-х, находясь на передовой криминальной жизни Москвы.

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