Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России

Фото: Александр Петросян

Российский фотограф Александр Петросян показывает печальную реальность своей родины.

Александр Петросян является одним из лучших мастеров в жанре уличной фотографии. Он обладатель множеством различных наград и премий, его снимки печатают в National Geographic.

Снимает Александр в основном родной Петербург с тех самых пор, как ему, 12-летнему мальчику отец подарил первый фотоаппарат. А вот уже серьезно он занялся фотографией в возрасте 35 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стриптиз библиотекарши и женщины Винника: обзор фильма "Бешеная свадьба"

Его снимки поражают своей атмосферностью и тонким чувством момента. Каждый снимок - это своеобразный букет из человеческих эмоций, городской суеты и суровой повседневности.

Фотограф понимает, что своей работой ему не изменить мир, но надеется, что это поможет людям лучше с ним взаимодействовать.

К жизни Александр относится с юмором, по его словам, он занимается именно репортажами, поскольку не обладает фантазией для постановочных кадров.

Фотограф Евгений Кондаков создал серию снимков для "История России в фотографиях" в 1990-х, находясь на передовой криминальной жизни Москвы.