Авиационный арт на украинских военных самолетах и вертолетах - впечатляющая подборка

Интересная подборка эмблем и рисунков на самолетах Воздушных Сил и авиации Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Коллекцию собрали на сайте Military Aviation.

Фото: Military Aviation

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Также на сайте собрали подборку эмблем и рисунков на украинских военных вертолетах.

Национальная гвардия Украины в 2018 году примет на вооружение три вертолета Ми-8. Об этом сообщил командующий Национальной гвардией генерал-полковник Юрий Аллеров. По его словам, вертолеты реконструированы на запорожском предприятии "Мотор-Сич".