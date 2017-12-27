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четверг, 28 декабря 2017 18:47

Авиационный арт на украинских военных самолетах и вертолетах - впечатляющая подборка
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Интересная подборка эмблем и рисунков на самолетах Воздушных Сил и авиации Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Коллекцию собрали на сайте Military Aviation.

Емлбемы военной авиации Воздушных Сил и авиации ВМС и военных вертолетов украинской армии
Фото: Military Aviation
Емлбемы военной авиации Воздушных Сил и авиации ВМС и военных вертолетов украинской армии
Емлбемы военной авиации Воздушных Сил и авиации ВМС и военных вертолетов украинской армии
Емлбемы военной авиации Воздушных Сил и авиации ВМС и военных вертолетов украинской армии
Емлбемы военной авиации Воздушных Сил и авиации ВМС и военных вертолетов украинской армии
Емлбемы военной авиации Воздушных Сил и авиации ВМС и военных вертолетов украинской армии
Емлбемы военной авиации Воздушных Сил и авиации ВМС и военных вертолетов украинской армии

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Также на сайте собрали подборку эмблем и рисунков на украинских военных вертолетах.

Национальная гвардия Украины в 2018 году примет на вооружение три вертолета Ми-8. Об этом сообщил командующий Национальной гвардией генерал-полковник Юрий Аллеров. По его словам, вертолеты реконструированы на запорожском предприятии "Мотор-Сич".

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