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вторник, 20 апреля 2021 08:25

Арктика может снова позеленеть - ученые

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  Из-за глобального потепления Арктика может остаться без льда
Из-за глобального потепления Арктика может остаться без льда

Ученые из Университета Колорадо, который находится в Боулдере (США), сообщили, что арктический регион может остаться без льда.

Еще 125 тысяч лет назад леса и кустарники тянулись к побережью Северного Ледовитого океана, сейчас может произойти то же самое. А причиной тому - глобальное потепление.

Ученые изучили самый северный регион Северной Америки. Им удалось извлечь из озерных отложений образцы ДНК растений, которым больше ста тысяч лет. Специалисты провели анализ и выяснили, что в межледниковый период кустарники росли на 400 км севернее, чем сейчас. Тогда, 100 тысяч лет назад, и был последний период, в который было теплее, чем сейчас.

Эти исследования позволили больше узнать о прошлом и спрогнозировать будущее.

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Растительность оказывает большое влияние на общий климат, так как делает поверхность Земли темнее. Как результат, поглощается больше тепла и температура растет.

Путем анализа земли из Гренландии ученые Вермонтского университета США обнаружили остатки растительных организмов.

Образец почвы приняли еще в 1966 году из глубины более чем 1,5 километра ледового слоя острова. Он пролежал в морозильной камере до 2017 года, когда на него обратили внимание ученые. В 2019 году образец почвы решил исследовать ученый Эндрю Крайст.

По словам Крайста, исследованный образец - это своеобразная капсула времени. Хрупкие растительные структуры, которые сохранились, как будто умершие вчера, говорят о том, что крупнейший остров планеты когда-то был покрыт растениями. Согласно анализу породы на том месте, где ее взяли, когда-то был хвойный лес.

meta.ua
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Дата
20
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