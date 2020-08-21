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пятница, 21 августа 2020 17:39

Аренда кота: показали необычный отель
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Кота арендуют на ночь в японском отеле
Фото: soranews24.com
Кота арендуют на ночь в японском отеле
Кота арендуют на ночь в японском отеле
Кота арендуют на ночь в японском отеле
Кота арендуют на ночь в японском отеле

В японском отеле My Cat Yugawara в городе Югавара можно арендовать кота. Животное можно взять на вечер или на ночь. Стоимость такого удовольствия 20 долларов.

Сначала желающий должен пройти специальное собеседование.

Услуга создана для тех, кто очень хочет завести дома кота, но не уверен, справится. О животном придется заботиться и убирать за ней.

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Сначала желающий арендовать животное должен пройти собеседование, чтобы сотрудники убедились в хороших намерениях клиента. Затем посетителю предложат провести хотя бы полчаса в кошачьем кафе при отеле. И только после этого кота отдадут клиенту.

Животное принесут в 17:30 и заберут на следующий день в девять часов утра.

Благодаря глазам, цвета неба, ангельских внешности и чувству стиля чотиреричний Барон стал звездой Instagram. В отличие от других кошек, этот любит принимать ванну, полную игрушек и позировать для фотографий, через мгновение растапливают сердце.

soranews24.com
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