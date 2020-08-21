Аренда кота: показали необычный отель

Фото: soranews24.com

В японском отеле My Cat Yugawara в городе Югавара можно арендовать кота. Животное можно взять на вечер или на ночь. Стоимость такого удовольствия 20 долларов.

Сначала желающий должен пройти специальное собеседование.

Услуга создана для тех, кто очень хочет завести дома кота, но не уверен, справится. О животном придется заботиться и убирать за ней.

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Сначала желающий арендовать животное должен пройти собеседование, чтобы сотрудники убедились в хороших намерениях клиента. Затем посетителю предложат провести хотя бы полчаса в кошачьем кафе при отеле. И только после этого кота отдадут клиенту.

Животное принесут в 17:30 и заберут на следующий день в девять часов утра.

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