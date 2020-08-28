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пятница, 28 августа 2020 17:02

Аренда авто без водителя как тест-драйв

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Покупка авто – серьезное событие, к которому стоит подойти ответственно. Важно изучить все технические характеристики выбранной модели, но самое главное – "прочувствовать" ее. Только так вы точно узнаете, подходит ли вам этот автомобиль, или лучше рассмотреть другой вариант.

Но как можно понять это за 15 минут тест-драйва в автосалоне с вечно болтающим менеджером, который всячески старается продать вам машину? Решение есть – аренда авто в Киеве и других городах Украины без водителя. В сервисе проката автомобилей 7Cars нам рассказали, почему стоит выбрать именно эту услугу в качестве альтернативы тест-драйву.

Чем хороша аренда авто перед покупкой?

  • Отсутствие временных рамок. Вы можете арендовать машину практически на любой нужный вам период: и на пару суток, и на несколько недель. Например, в компании 7Cars вам могут предоставить автомобиль даже на один день.
  • Без навязчивых советов. Только вы, машина вашей мечты и дорога. Это отличная возможность, чтобы сполна "прощупать" автомобиль, объективно оценить его и понять, "совместимы" ли вы.
  • Не понравилось – сменили. Аренда автомобиля ни к чему вас не обязывает. Если вдруг машина, которую вы так давно хотели приобрести, по каким-либо причинам вам не подошла, то вы легко можете изменить решение: взять напрокат и купить совсем другую модель.
  • Оценка поддержанной версии. Арендованные авто хоть обычно и не старше 2-5 лет, но все же "бывалые", что очень на руку. Благодаря этому вы сможете понять, каким может стать желанный автомобиль после нескольких лет эксплуатации.

Аренда с правом выкупа

Прокат автомобиля без водителя – не единственный вариант услуги, которая поможет вам сделать правильный выбор перед покупкой. Во многих компаниях также можно арендовать автомобиль под выкуп. Что это такое? Попробуем объяснить.

Классическая аренда авто выглядит следующим образом: вы берете машину напрокат на определенное время, платите только за пользование ею, а по окончании срока возвращаете компании (или продлеваете договор). В то же время, при аренде с правом на выкуп вы берете авто как будто напрокат, но с целью получить его в собственность. Оплачивая аренду, вы одновременно пользуетесь правом выкупа: вносите частями стоимость автомобиля, указанную в договоре. Когда эта сумма будет погашена, авто станет вашим.

Такой способ аренды сочетает в себе как преимущества автокредитования (оплата стоимости машины не сразу, а по частям), так и некоторые удобства обычного автопроката: если автомобиль вам не понравился, то вы можете в любой момент (до выплаты всей суммы) отказаться от него совсем, расторгнув договор, или сменить на другую модель.

Таким образом, прокат автомобиля поможет вам не прогадать и купить именно то транспортное средство, которое подарит комфорт и удовольствие. При этом вероятность совершить ошибку становится минимальной. Желаем удачных покупок!

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Дата
28
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