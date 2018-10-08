Арбузы как орешки: украинка установила мировой рекорд

Ольга Лящук получила звезду на Площади звезд у столичного ТРЦ "Гулливер" и побила собственный рекорд. ФОТО: YouTube

В Киеве украинская спортсменка Ольга Лящук установила мировой рекорд. За 7 секунд женщина разбила своими бедрами 3 арбуза.

Таким образом Ольга побила собственный рекорд: 2 года назад в Италии она раздавила 2 арбуза за 14 секунд. Это достижение вошло в Книгу рекордов Гиннесса, где Ольга стала стала первой украинской женщиной-рекордсменкой.

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В 2017 году Ольга Лящук завоевала золото на первом чемпионате мира среди стронгвумен-профессионалов Strongest Women in the World-2017 Olimpia в американском Лас-Вегасе. Таким образом она стала самой сильной женщиной планеты.