Аппетитные формы: 45-летняя фитнес-тренер выглядит сексуальней 20-летних девушек

Фото: dailymail.co.uk

Джастин Уитчерч из города Голд-Кост в Австралии учит в 45 лет выглядеть, как в 20. Женщина ведет активный образ жизни, постоянно занимается спортом и развивает собственный блог. Всего этого Джастин достигла после 40, сбросив 24 килограммов.

Об этом пишет Daily Mail.

Она страдала от ожирения и отечности. Но после начала работы над собой победила в конкурсе бикини в 41 год. Секрет новоявленного фитнес-тренера в соблюдении режима питания, постоянных тренировках и большом количестве воды. Также она занимается плаванием в бассейне ходит в зал.

Джастин удалось провести полную трансформацию тела без помощи врачей и операций менее, чем за год.

Сейчас она с гордостью демонстрирует личные фото. Она занимается плаванием в бассейне, порой дважды в день. Также она ходит в зал и придерживается жесткой диеты.

"В 20 я была уверена в себе, четко знала, чего хочу и придерживалась планов на будущее. В 30 лет имела болезненный развод от чего и набрала вес. Я не узнавала себя. Из зеркала на меня смотрела какая-то чужая женщина. Постаревшая и очень уставшая . После сорока лет решилась на полную трансформацию. Загорелась спортом, пересмотрела свое питание, избавилась от вредных привычек. Я окончательно порвала с теми, кто сомневался во мне", - отмечает женщина.

Победа в конкурсе бикини стала для женщины личным триумфом. К ней вернулось желание жить и развиваться как личность.

Сейчас она занимается фитнесом, ведет активный образ жизни и учит этому других женщин.

Рацион Джастин:

Завтрак - протеиновые хлопья с миндальным молоком и лесными ягодами.

Утренний перекус - куриный рулет, завернутый в лист салата.

Обед - курица, рис и овощи.

Послеполуденный перекус - ореховый батончик и протеиновый шейк.

Ужин - протеин с овощами, приготовленными в мультиварке.

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Правила здоровой жизни Джастин простые, но эффективные:

Ешьте только здоровую пищу.

Спите как минимум 7-8 часов.

Пейте несколько литров воды в день.

Принимайте душ, купайтесь или плавайте дважды в день, тогда кожа сохранит эластичность.

Приложите усилия для качественного макияжа.

Подводите скулы хайлайтер.

Следите за ресницами и бровями, если они неухоженные, это сильно старит женщину.

Питайтесь регулярно, отдавайте предпочтение протеина и овощам.

Поддерживайте постоянный график тренировок.

Не пренебрегайте продуктами против старения (например коллагеном).