Японские фермеры создают картины на рисовых полях

Фото: ukraineartnews.com

Японские фермеры создают картины на полях с помощью выращивания определенных сортов риса разного цвета. Такой вид искусства называется тамбо.

Для этого они должны четко знать где, в каком количестве нужно высадить рис, пишет ukraineartnews.com.

Это искусство возникло в 1993 году, когда жители Инакадате в префектуре Аомори решили оживить свой городок. Они высадили рисовые поля возле городской ратуши по специальной технологии, которая позволяет совмещать несколько сортов риса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина превращает детские блюда в невероятный фуд-арт

Сейчас типичными темами для танбо есть традиционное японское искусство, реклама и герои аниме.

Выставка традиционного и современного японского искусства "Мнимый путеводитель. Япония" открылась 9 ноября в столичном Художественном арсенале. С помощью картин, посуды, одежды, звуковых и медийных инсталляций авторы проекта показали основные понятия "страны восходящего солнца".