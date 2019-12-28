Американка открыла клинику для больных белок

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Американка Кейтлин МакКоннелл открыла клинику для белок в штате Техас. На это ее вдохновила история, которая произошла с ней в 2016 году. Тогда подруга Кейтлин принесла ей раненую белку, которую нашла на тротуаре.

"Никогда не думала, что так много буду ухаживать за белками, а сейчас это уже страсть. Они такие забавные и потешные", - рассказала Кейтлин.

Женщина уже выходила 40 белок и отпустила их в дикую природу.

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"В раненой белки была температура 43 градуса. Сначала не знали, что делать, но быстро научились. Постоянно поддерживали ее тепло. Она не могла сидеть или ходить правильно. Имела травму мозга. Мы провели много исследований по этому вопросу и обнаружили, что физическая терапия поможет ей правильно ходить. Я научила ее ходить ко мне, используя пищу", - пояснила американка.

Автор: Instagram Джинкс умерла в возрасте 3 лет от аневризмы

Красную белку назвали Джинкс. С детства она жила с домашней кошкой, тому была не агрессивной. Вела себя как кот. Джинкс научилась выполнять некоторые команды, поэтому смогла сыграть в рекламе собачьего корма. Спасенная белка имеет свою страницу в Instagram.

Джинкс умерла в возрасте 3 лет от аневризмы. После того Кейтлин решила помогать дальше маленьким белкам.

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